Grüne Wolken: Christine Fuchs zeigt Malerei in der Harderbastei

Bei der Malerin Christine Fuchs verschmelzen der Himmel und die Pflanzenwelt. Unter dem Titel "Wolkengrün" stellt sie in Ingolstadt aus.

Eine neue Ausstellung mit Werken von Malerin Christine Fuchs wird am 12. Januar um 19 Uhr in der Städtischen Galerie Harderbastei in Ingolstadt eröffnet. Die Begrüßung übernimmt Kulturreferent Gabriel Engert, die Einführung Autorin und Direktorin Nora Gomringer. Mit den neuen Arbeiten „Wolkengrün“ führt Christine Fuchs zwei malerische Arbeitsfelder zusammen, die blauen Wolken und die Pflanzenbilder und spürt den Prinzipien des Pflanzenwachstums nach. Sie arbeitet seit 2017 mit dem Motiv der „Blauen Wolken“, die durch kreisende Pinselbewegungen entstehen, sich zu organischen Gebilden aufbauen und spezifische Atmosphären entfalten. Eine zweite Werkgruppe zeigt Pflanzendarstellungen.

Die Malerin beschäftigt sich hier mit der Farbe Grün, die aus dem rot grundierten Bildraum herauswächst. Die Verwendung der Farben Grün und Rot ist dabei substanziell. Kleine und großformatige Bilder von Wiesenblumen, Disteln oder Huflattich, greifen den Formenreichtum der Natur auf.

Christine Fuchs zeigt ihre Ausstellung "Wolkengrün" in Ingolstadt

„Wolkengrün“ ist ein paradoxer Titel. Denn die Farbe Grün ist mit der Pflanzenwelt assoziiert und nicht mit Wolken. Es soll klargemacht werden, was Malerei ist: ein Artefakt des Menschen.

Zur Person: Dr. Christine Fuchs hat Bildende Kunst an der Kunsthochschule Kassel (Klasse Dorothee von Windheim) und Kunsttherapie am Institut für Kunst und Therapie München studiert, sowie Rechtswissenschaft in Freiburg und Berlin. Sie hat zum Thema Avantgarde und Kunstfreiheit promoviert, leitet ein Kultur- und Bildungsnetzwerk und ist als Kuratorin innovativer Kulturprojekte und als Publizistin tätig. Seit 1990 sind ihre in Arbeiten in Ausstellungen zu sehen. Sie lebt und arbeitet in Ingolstadt und Nürnberg.

Nora Gomringer, ist deutsch-schweizerische Lyrikerin, Rezitatorin und Gewinnerin zahlreicher Preise und Auszeichnungen, u.a. des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015. Sie lebt in Bamberg, wo sie seit 2010 das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia als Direktorin leitet.

Die Ausstellung dauert vom 13. Januar bis 4. Februar und ist donnerstags bis sonntags von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Finnisage ist für Sonntag, 4. Februar, um 11 Uhr geplant. Ein Kunstgespräch mit Dr. Theres Rohde und Dr. Christine Fuchs ist vorgesehen. (AZ)

