Grünes Licht für die Feuerwehr?

Die Stadt Ingolstadt prüft die Wiedereinführung von Blaulicht-Vorrangschaltungen an Ampelanlagen, um die Einsatzzeiten der Feuerwehr zu verkürzen. Einen entsprechenden Prüfauftrag hat der Planungsausschuss in seiner Sitzung vorige Woche beschlossen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Ingolstadt soll untersucht werden, wie sich eine Priorisierung an bestimmten Kreuzungen auf die Hilfsfristen und die Verkehrssicherheit auswirkt.

Bereits 2006 wurde in Ingolstadt eine Priorisierung von Rettungsfahrzeugen an Ampelanlagen eingerichtet, die 2011 auf weitere Straßen erweitert wurde, aber aufgrund der Insolvenz des Systemanbieters wieder außer Betrieb genommen werden musste. Nun soll geprüft werden, ob eine Wiedereinführung unter heutigen technischen und verkehrlichen Bedingungen sinnvoll ist.

In Zukunft könnten in Ingolstadt Feuerwehrfahrzeuge und Ampeln miteinander kommunizieren

Im Fokus stehen zunächst drei Kreuzungen im Nordosten der Stadt: Goethestraße/Schillerstraße, Schillerstraße/Friedrich-Ebert-Straße und Goethestraße/Friedrich-Ebert-Straße. Dabei geht es unter anderem um Fragen der notwendigen technischen Ausstattung der Fahrzeuge, die Koordination mehrerer Einsatzfahrzeuge und die Frage, welche Kreuzungen vorrangig priorisiert werden sollten. Zudem muss geklärt werden, welche Kosten für Ausstattung, Wartung und Betrieb entstehen.

Recherchen zeigen, dass in Städten wie München, Würzburg oder Braunschweig Feuerwehrbeschleunigungssysteme unterschiedlich umgesetzt werden. Dort werden Fahrzeuge mit Funkmodulen ausgestattet, die mit den Ampelanlagen kommunizieren, allerdings nicht flächendeckend im gesamten Stadtgebiet.

Gemeinsam mit der Technischen Hochschule Ingolstadt soll nun untersucht werden, wie eine Feuerwehrbeschleunigung eingerichtet werden könnte und welche Umrüstungen an Fahrzeugen oder dem Signalnetz nötig sind. Auf Basis der Forschungsergebnisse soll anschließend über das weitere Vorgehen entschieden werden. (AZ)