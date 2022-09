Ingolstadt

vor 36 Min.

Haindling in Ingolstadt: „Leid halt’s zam“

Plus Haindling, Martina Schwarzmann, Hubert von Goißern, Herbert Pixner und weitere namhafte Künstler sorgen im Reduit Tilly in Ingolstadt für beste Festival-Unterhaltung. Was Haindling dem Publikum am Ende des Konzerts mit auf dem Weg gab.

Von Johannes Seifert

„Live im Tilly“ ist ein neues Festival im wunderschönen Ambiente des gleichnamigen Reduit Tilly, das erstmals erfolgreich veranstaltet werden konnte. Nach Auskunft der beiden Veranstalter, Birgit Giesl und David Krebs, die als Betreiber der Eventhalle überregional als Konzertveranstalter bekannt sind, besuchten rund 9000 Besucher die insgesamt fünf Veranstaltungen.

