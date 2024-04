Halbmarathon: Streckenverlauf, Sperrungen und Besonderheiten

In Ingolstadt ist wieder der alljährliche Halbmarathon. Diesmal finden auf der Strecke die Bayerischen Meisterschaften statt. Für Nicht-Läufer gibt es Einschränkungen.

Es ist wieder soweit: Am Samstag, 20. April, steht Ingolstadt erneut ganz im Zeichen des Laufsports. Die 23. Auflage des Halbmarathons startet um 17 Uhr traditionell auf der Konrad-Adenauer-Brücke. Auf der 21,1 Kilometer langen Strecke finden dieses Mal auch die Bayerischen Meisterschaften sowie die Bayerischen Polizeimeisterschaften statt, teilen die Veranstalter mit. Außerdem bieten diverse Staffelformate die Möglichkeit, sich die Distanz in der Gruppe aufzuteilen.

Wie gewohnt wird auch der "Fitness Run & Fun" über circa fünf Kilometer mit Start um 15 Uhr im Klenzepark angeboten. Der Klenzepark ist einer der Kulminationspunkte der Veranstaltung. Ab 10.30 Uhr können sich dort die kleinen Läuferinnen und Läufer bei den Mitmachaktionen verschiedener Sportvereine beweisen, bevor sie selbst bei den "Running Kids-Läufen" ab 12.30 Uhr an den Start gehen.

Zieleinlauf des Halbmarathons ist der Ingolstädter Theaterplatz

Mit dem Start des Halbmarathons am späteren Nachmittag rückt das Interesse dann in die Innenstadt. Dort wurde die Strecke in diesem Jahr leicht verändert. Dies ist den großen Baumaßnahmen in der Harderstraße geschuldet, die die Straße für Läuferinnen und Läufer unpassierbar machen. Zieleinlauf ist heuer auf dem Theatervorplatz.

Aufgrund des Halbmarathons sind Straßensperrungen in der Stadt nötig, es gibt in der Innenstadt aber trotzdem Querungsstellen der Laufstrecke:

Donaustraße Höhe Münzbergstraße

Höhe Münzbergstraße Kreuzung Schutterstraße/ Donaustraße / Spitalstraße

/ Moritzstraße Höhe Altes Rathaus

Moritzstraße Höhe Schliffelmarkt

Theresienstraße Höhe Luftgasse

Ende Theresienstraße Beginn Kreuzstraße

Die partiellen Sperrungen in der Innenstadt erfolgen frühestens um 13 Uhr, so dass es bis dahin keinerlei Einschränkungen gibt, so der Veranstalter. Bewährt hat sich in den letzten Jahren im Bereich des Mitterschüttweges (Baggersee) die Schleuse für den motorisierten Verkehr. Obwohl hier Läuferinnen und Läufer die Straße queren, wird dadurch eine Vollsperrung vermieden.

Halbmarathin Ingolstadt 2024: Sperrungen und Umleitungen im ÖPNV

Wegen des Ingolstädter Halbmarathons kommt es auf folgenden Bustrassen des Verkehrsverbunds Großraum Ingolstadt, VGI, zu Sperrungen: Brückenkopf, Konrad-Adenauer-Brücke, Donaustraße, Auf der Schanz, Friedhofstraße und Jahnstraße. Die Busse müssen entsprechend umgeleitet werden. Die Umleitungen beginnen ab 13 Uhr und enden um 21 Uhr. Von den großräumigen Absperrungsmaßnahmen sind alle Linien des VGI betroffen.

Folgende Haltestellen können während der Veranstaltung nicht angefahren werden: Brückenkopf, Rathausplatz/Schutterstraße, Auf der Schanz, Universität/Kreuztor, Stadttheater (nur Linie 21 möglich), Christoph-Scheiner-Gymnasium, Taschenturm, Weningstraße (nur Linie 21 möglich) und Westfriedhof. An allen betroffenen Haltestellen hängen entsprechende Fahrgastinformationen. Behinderungen und Verspätungen auf allen Linien sind zu erwarten. (AZ)