Halbzeit: Ingolstadts Bürgermeisterinnen ziehen Bilanz

Plus Seit drei Jahren hat Ingolstadt einen neuen Oberbürgermeister – und erstmals zwei Bürgermeisterinnen. Die beiden Frauen haben jetzt eine erste Bilanz gezogen.

Fast ein halbes Jahrhundert war Ingolstadt von einem CSU-Oberbürgermeister regiert worden. Dann kam der März 2020 – und damit wurde vieles anders. Mit Christian Scharpf rückte ein SPD-Mann an die Spitze der Stadt und erstmals sind zwei Frauen zu Bürgermeisterinnen in Ingolstadt gewählt worden. Dorothea Deneke-Stoll ( CSU), zuständig unter anderem für Kultur, Bildung, Sport, Sicherheit und Wirtschaft, und Petra Kleine (Grüne), Bürgermeisterin für Soziales und Umwelt, haben nach drei Jahren im Amt eine Halbzeitbilanz gezogen.

Oberbürgermeister Christian Scharpf spricht auch heute noch von einer "politischen Zäsur", die damals stattgefunden hat. Von Anfang an wollte er im Stadtrat "keine Machtblöcke" und "keine Koalition" haben. Immerhin sind im Ingolstädter Stadtrat zehn Parteien und Gruppierungen vertreten. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Stadtspitze wider: Scharpf, Deneke-Stoll und Kleine vertreten die drei größten Parteien. Der OB sagt, dass die Zusammenarbeit "extrem konstruktiv" sei.