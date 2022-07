Ingolstadt

Halligalli in der Innenstadt: Ingolstädter Stadtfest verläuft zum Großteil ruhig

Plus Tausende Besucher strömen durch die Fußgängerzone: Das Ingolstädter Stadtfest bietet acht Bühnen,viel Straßenkunst, dutzende Stände und jede Menge Volksfeststimmung.

Von Manfred Dittenhofer

Eine richtig volle Fußgängerzone. Menschen, die sich an den Ständen und vor den Geschäften drängeln. Ganze drei Tage lang war die Ingolstädter Innenstadt eine einzige riesige Bühne. Insgesamt acht Freilichtbühne zwischen Kreuztor und Schlosshof und überall Straßenkunst lockten Tausende in die Innenstadt. Und egal wieso man vorbeischaut, ob an der Geschichte der Stadt interessiert oder auf der Partymeile einfach nur zu feiern. Jeder konnte auf dem Fest etwas für den eigenen Geschmack finden. Auch kulinarisch, denn da gab es ein reiches und breites Angebot. Insgesamt 200 Stunden Programm, 90 Stände. Die Veranstaltungsfläche in der Innenstadt ist sicher rekordverdächtig.

