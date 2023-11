Ingolstadt

18:03 Uhr

Hand in Hand für Unternehmen: Ingolstadt gründet Allianz gegen Fachkräftemangel

Plus Der Fachkräftemangel bremst die regionalen Unternehmen und könnte Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung haben – Ingolstadt steuert gegen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Die Statistik ist unbarmherzig. 5000 unbesetzte Stellen im Bereich der Agentur für Arbeit Ingolstadt. 3,5 Lehrstellen auf einen Bewerber oder eine Bewerberin. Arbeitskräfte und Azubis sind und werden immer noch mehr zur Mangelerscheinung, die die Unternehmen in der Region in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung einbremst. Wirtschaftsverbände versuchen seit Langem gegenzusteuern, genauso wie die Agentur für Arbeit selbst. Nun gründete die Stadt Ingolstadt eine Allianz gegen diesen Arbeitskräftemangel.

„Sprechen wir von Fachkräften, dann sprechen wir von Arbeitskräften in allen Bereichen, mit allen möglichen Kenntnis und Ausbildungsständen“, stellte Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf klar. 50 Prozent der Betriebe in der Region hätten akute Stellenbesetzungsprobleme, so der OB. Und auch die IHK meldet laut Umfragen, dass die Unternehmen den Fachkräftemangel als größtes Problem für die wirtschaftliche Entwicklung einstufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen