Ingolstadt

12:00 Uhr

Harald Lesch und Sascha Lobo kommen nach Ingolstadt

Beim „Futurologische Kongress“ in Ingolstadt ist auch die Performance „Mensch am Draht“ von den CyberRäubern dabei.

Plus Das Stadttheater Ingolstadt lädt zum dritten „Futurologischen Kongress“. Prominente Gäste fragen sich dann: Was kommt nach der Digitalisierung? So sieht das Programm aus.

Von Michael Heberling

Wie wollen wir in Zukunft leben? Mit dieser Frage befassen sich nicht nur Soziologen, Demographen oder Trendforscher, sondern auch die Kunst. In Ingolstadt hat sich das Stadttheater der Sache mit einigem Erfolg angenommen. Zum dritten Mal lädt es vom 13. bis 15. Mai zum „Futurologischen Kongress“.

