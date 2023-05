Ingolstadt

Hauptbahnhof Ingolstadt: Ein Hochhaus mit ungewisser Zukunft

Plus Am Hauptbahnhof Ingolstadt soll ein Hochhaus entstehen. Unten gibt es Platz für die Bahn, oben sollen Büros der Stadt einziehen. Ob das passiert, ist mehr als fraglich.

Am Nordbahnhof in Ingolstadt ragt bereits ein Hochhaus mit 50 Metern in die Höhe, am Hauptbahnhof sollte ein noch etwas höheres folgen. Doch ob es dazu kommen wird, ist zurzeit mehr als fraglich. Denn der Hauptmieter, die Stadt Ingolstadt, will sich aus dem Projekt zurückziehen. Schon bald wird sich der Stadtrat mit dem Thema befassen. Grund für den möglichen Rückzug sind die steigenden Kosten.

Das Gebäude des Hauptbahnhofs Ingolstadt gibt es seit 1957

Als der Hauptbahnhof, so wie er jetzt da steht, 1957 in Betrieb genommen worden ist, da hatte die Stadt Ingolstadt nicht einmal 47.000 Einwohner. Jetzt sind es über 140.000 und inzwischen ist Ingolstadt auch ein ICE-Halt. Laut DB werden in Ingolstadt rund 15.000 Reisende pro Tag erwartet - Tendenz steigend. Dieses rasante Wachstum soll sich nun auch am Bahnhof widerspiegeln. Das fast unscheinbare und mittlerweile in die Jahre gekommene Gebäude soll einem modernen Hochhaus weichen. 15 Stockwerke soll der Bahnhofs-Turm haben und rund 60 Meter hoch werden. Die beiden unteren Ebenen mit gut 4000 Quadratmetern sind für die Bahn vorgesehen, oben drüber sollen Büroräume entstehen.

