Hausbesitzer überrascht Einbrecher bei der Tat

In der Nacht auf Sonntag ist ein Unbekannter in ein Haus in Gerolfing eingebrochen. Als der Einbrecher vom Hausbesitzer entdeckt wurde, ist er geflüchtet.

Ein Unbekannter ist in Gerolfing in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dann wurde er mitten in der Nacht vom Hausbesitzer überrascht.

In der Nacht auf Sonntag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Gwendt in Gerolfing eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Einbrecher zunächst, ein Fenster auf der Nordseite aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, brach er über die Terrassentür ins Haus ein. Der Einbrecher suchte in Gerolfing nach Bargeld und Schmuck Dort durchwühlte er sämtliche Räume nach Bargeld und Schmuck. Als der schlafende Hausbesitzer durch ein Geräusch geweckt wurde und den Einbruch mitbekam, flüchtete der Dieb samt Bargeld- und Schmuckbeute zu Fuß in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Kripo Ingolstadt unter der Telefonnummer 0814/9343-0 entgegen. (AZ)

