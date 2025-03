Heißes Fett in der Pfanne sorgt für ausgebrannte Wohnung in Ingolstadt

In Ingolstadt hat es am Samstagmittag gebrannt. Ursache war laut Polizei Ingolstadt, dass eine Hausfrau beim Kochen das Fett in der Pfanne zu heiß werden ließ. Sie fing das Brennen an. Die 63-Jährige aus Ingolstadt befand sich zwar zum Zeitpunkt der Brandentwicklung in der Küche, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sich die Flammen auf die gesamte Küche ausbreiten.

Auch Löschversuche von anderen Anwohnern schlugen fehl. Daraufhin brachten sich alle Bewohner in Sicherheit. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Ingolstadt konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Zwei Bewohner hatten während des Brandes Rauch eingeatmet und wurden mittels Rettungswagen vorsorglich in das Klinikum Ingolstadt gebracht.

Die Wohnung ist aufgrund der Brandfolgen vorerst nicht bewohnbar. Es entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro. Durch Beamte der PI Ingolstadt wurde der Brandfall aufgenommen. Es wird geprüft, ob ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet wird. (AZ)