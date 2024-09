Herbstfest: Das sind die Neuerungen

Beim Besuch des heurigen Ingolstädter Herbstvolksfestes wird man Neues neben traditionell Bewährtem finden. Die Achterbahn kann nach acht Jahren Abstinenz in Ingolstadt fast als neue Errungenschaft bei den Fahrgeschäften gesehen werden. Tradition bietet Alvin Zinnecker. Solange er an der Kasse seiner Leopardenspur sitzt, ist auf dem Volksfestplatz alles in Ordnung. Auch sonst trifft man zur diesjährigen Ausgabe der „Herbstwiesn“ viele alte Bekannte.

