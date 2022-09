Herbstfest in Ingolstadt: Das ist heuer geboten

Es soll wieder ein „Volksfest normaler Größe“ werden: Welche Attraktionen in Ingolstadt geboten sind und wie teuer eine Maß Bier heuer ist.

Nur noch wenige Tage, dann beginnt das diesjährige Ingolstädter Herbstfest. „Wir müssen Corona diesmal nur wenig berücksichtigen. Es wird ein Volksfest normaler Größe“, sagt Kulturamtsleiter Tobias Klein, als er das Programm zum Herbstfest vorstellt. Los geht es am Freitag, 23. September. Gefeiert wird bis Montag, 3. Oktober.

Das Herbstfest in Ingolstadt beginnt am Freitag, 23. September

Den Beginn des Volksfests markiert am Freitag um 18 Uhr das Standkonzert vor dem Zelt der Familie Lanzl. Um 18.30 Uhr wird Oberbürgermeister Christian Scharpf das erste Fass anstechen und damit das Herbstvolksfest offiziell eröffnen. Es gibt ein Festzelt von Herrnbräu und einen, teils überdachten, Biergarten von Nordbräu, berichtet Klein. Der Bierpreis werde heuer bei 10,60 Euro pro Maß liegen. „Damit befinden wir uns bei den Volksfesten in Bayern im Mittelfeld.“

Bald startet das Herbstfest in Ingolstadt. Foto: Manfred Dittenhofer (Archivbild)

Auf dem Festgelände an der Dreizehnerstraße kann sich das Publikum auf rund 60 Schausteller und Fahrgeschäfte freuen, darunter die XXL-Schaukel „Mexican Flight“, die zum ersten Mal auf dem Herbstfest in Ingolstadt steht. Es wird aber zum Beispiel auch wieder ein Riesenrad geben. In Festzelt und Biergarten erwartet die Besucherinnen und Besucher täglich ein abwechslungsreiches Programm – sogar auf ein speziell gebrautes Festbier können sie sich freuen. Essen kann man aber nicht nur im Zelt und im Biergarten, zusätzlich wird die Fischhütte der Familie Schön vertreten sein.

Volksfest in Ingolstadt: Infos rund um Schausteller, Fahrgeschäfte, Programm und Festumzug

„Es ist uns gelungen, wieder einen guten und attraktiven Warenmarkt auf die Beine zu stellen“, fährt der Leiter des Ingolstädter Kulturamts fort. Obwohl das in Zeiten des Internethandels immer schwieriger werde. Der Markt ist über den westlichen Eingang zu erreichen. Von Haushaltswaren bis hin zum Modeschmuck wird dort Allerlei angeboten. Feste Programmpunkte sind der Seniorennachmittag am Dienstag, 27. September, und der Familientag am Mittwoch, 28. September. Zudem wird an den Freitagen, 23. und 30. September, jeweils um 22 Uhr, ein Feuerwerk den Himmel über Ingolstadt erleuchten.

Der Festumzug findet zum ersten Mal seit 2019 wieder statt. Er steht am Samstag, 24. September, auf dem Programm. Um 13 Uhr beginnt das Standkonzert der Festkapellen der beiden Brauereien und die Aufstellung der Teilnehmenden im Klenzepark. Der Festzug startet um 14 Uhr am Brückenkopf. Ehrengäste, Stadträte und Festwirte bilden unmittelbar nach den Festkapellen die Spitze des Festumzugs, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Auch Standkonzerte der Festkapellen gehören zum Programm des Ingolstädter Herbstvolksfests

Folgender Streckenverlauf ist geplant: Es geht vom Brückenkopf über die Konrad-Adenauer-Brücke entlang der Donaustraße. Dann über den Rathausplatz entlang der Straße Am Stein über die Harderstraße zum Festplatz. Dort endet der Festumzug am Herrnbräuzelt.

Die Öffnungszeiten des Herbstvolksfests sind:

Tag der Eröffnung: 15 bis 23 Uhr

Samstage, Sonntage und Feiertag: 11 bis 23 Uhr

Montag bis Freitag: 13 bis 23 Uhr.



Die Öffnungszeiten des Warenmarkts sind: