Herrenloser Rucksack in ICE: Sprengstoffarlam am Ingolstädter Hauptbahnhof

Der herrenlose Rucksack ließ ein Goßaufgebot an Einsatzkräften zum Hauptbahnhof ausrücken.

Ein verdächtiges Gepäckstück in einem Zug hat den Hauptbahnhof am Donnerstagnachmittag kurze Zeit zum Stillstand gebracht. Doch am Ende gab es Entwarnung.

Sprengstoffalarm in Ingolstadt: Ein herrenloser Rucksack hat am Donnerstagnachmittag ein Großaufgebot von Polizei und Einsatzkräften zum Ingolstädter Hauptbahnhof ausrücken lassen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde das Gepäckstück in einem ICE entdeckt, der sich auf dem Weg von Hamburg Altona nach München befand. Wegen eines verdächtigen Rucksacks in einem ICE war der Ingolstädter Hauptbahnhof am Donnerstag vorübergehend gesperrt. Foto: Anna Katharina Schmid Der Zug wurde daraufhin gegen 15 Uhr geräumt und der verdächtige Rucksack von Sprengstoff-Experten untersucht - und die konnten schließlich Entwarnung geben. Herrenloser Rucksack in ICE: Ingolstädter Hauptbahnhof wegen Sprengstoffverdacht gesperrt Gegen 16 Uhr gab die Polizei den ICE wieder frei und Hunderte Fahrgäste, die vor dem Bahnhof gewartet hatten, konnten ihre Reise fortsetzen. Der Einsatz sorgte für Verspätungen und Komplikation im Streckennetz, zum Rucksack-Besitzer ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt. (AZ)

