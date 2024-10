Hier dreht sich alles um Dialekt

Auch in diesem Jahr bereitet „dialektig‘24“ der „Neuen Volksmusik“ eine Bühne. Das Mundartfestival startet am Dienstag, 26. November, und endet am Freitag, 20. Dezember. Es bringt Musik zwischen Trend und Tradition nach Ingolstadt, heißt es in einer Pressemitteilung er Stadt, – quer durch alle Genres, aber stets im alpenländischen Dialekt. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Das Programm gestaltet sich wie folgt: Am Dienstag, 26. November, um 20 Uhr startet das Festival mit Dis M im Kulturzentrum neun. Die Musiker aus München machen die Welthits anderer in Coverversionen zu ihren eigenen und lassen sie fließend ineinander übergehen.

Einen Tag später, am Mittwoch, 27. November, um 20 Uhr, ist die Band 5/8erl in Ehr’n mit „18 Jahre Wiener Soul“ im Kulturzentrum neun zu hören. Die Combo besteht aus Max Gaier und Robert Slivovsky an den Lead-Vocals, Hanibal Scheutz am Bass, Miki Liebermann an der Gitarre und Clemens Wenger am E-Piano.

Beim Ingolstädter Festival „dialektig‘24“ geht es um alpenländischen Dialekt

Loisach Marci tritt am Mittwoch, 4. Dezember, um 20 Uhr in der Neuen Welt auf. „Mit der musikalischen Tradition was Geiles machen, sie aber nicht verhunzen“, so umschreibt der gebürtige Partenkirchner seine Ambitionen zwischen Alphorn, Elektrosound und 14 selbst gespielten Instrumenten, die wahl- und wechselweise zum Einsatz kommen.

Icon Vergrößern Loisach Marci kommt zum Mundartfestival nach Ingolstadt. Foto: Anton Ostler Icon Schließen Schließen Loisach Marci kommt zum Mundartfestival nach Ingolstadt. Foto: Anton Ostler

Unlimited Culture spielen am Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr, im Kulturzentrum neun. Mit ihren Liveshows hat sich die Gruppe in den vergangenen Jahren auch außerhalb der klassischen Reggaeszene Gehör verschafft. Die vier Musiker um Frontmann und Vokalvirtuosen Lenny Souljah stehen für unkonventionelle Eigenkompositionen. Als Vorband ist die Gruppe Loamsiada (Leim-Anrührer) mit dabei. Die Musiker präsentieren Mundartsound mit Einflüssen aus Indie und Urban Brass.

Die Kapelle so&so zeigt mit „Auf Wiederkaun‘“ eine musikalische „Kripperlg‘schicht“ am Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr in der Neuen Welt. Ob Volksmusik, Klassik oder Reggae, gespielt wird alles, was Spaß macht. Nahezu alle Stücke und Lieder sind Eigenkompositionen.

Der Nino aus Wien & die Aus Wien Band treten am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr im Kulturzentrum neun auf. Der Nino aus Wien, österreichischer Liedermacher und Literat, prägt die deutschsprachige Musikszene mit seinem seinem „Hirschstettner Soul“.

Im November und Dezember steht in Ingolstadt Mundart im Mittelpunkt

Anna Mabo & die Buben kommen am Mittwoch, 11. Dezember, um 20 Uhr in die Neue Welt und präsentieren Low Fidelity Songs mit vielen Worten und wenigen Akkorden über „irrelevante Wichtigkeiten und relevante Nichtigkeiten“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Norbert Schneider & Band spielen am Freitag, 13. Dezember, um 20 Uhr im Kulturzentrum neun. Schneider kreierte in seiner über 20 Jahre andauernden Karriere seinen höchstpersönlichen Stil. Mit Fingerspitzengefühl spannt er den Bogen zwischen den ernsten und weniger ernsten Aspekten des Lebens.

Maxi Pongratz im Duo ist am Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr zu Gast in der Neuen Welt. Die Gruppe Sarah Bernhardt beschließt am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr in der Neuen Welt das Ingolstädter Mundartfestival. Mit Harfe, Ukulele und drei Stimmen präsentieren Bernhard Scheiblauer, Sarah Metzler und Sigrid Horn mehrstimmige Dialekt-Chansons voller Leichtigkeit und Sehnsucht.

Tickets für „dialektig’24“ gibt es ab sofort in folgenden Vorverkaufsstellen: im Westpark Ingolstadt, im IN-direkt Shop (Moritzstraße 6), im IN-direkt Verlag (Am Lohgraben 27) sowie über Ticket Regional (www.ticket-regional.de). Weitere Informationen sind im Internet unter www.kulturamt-ingolstadt.de/dialektig zu finden. (AZ)