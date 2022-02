Ingolstadt

12:00 Uhr

Hier wird in Ingolstadt gebaut

Hier entsteht in der Zukunft neuer Wohnraum. Dazu muss das Baugebiet Unsernherrn Nord aber erst einmal fertig erschlossen werden.

Plus Im ersten Halbjahr 2022 stehen in Ingolstadt zwölf Baumaßnahmen des Tiefbauamts an, darunter ein neues Baugebiet sowie Sanierungen von Radwegen und Straßen. Welche Straßen wann gesperrt ist.

Von Dorothee Pfaffel

Rund drei Millionen Euro steckt die Stadt Ingolstadt im ersten Halbjahr 2022 in Baumaßnahmen des Tiefbauamts. Dazu gehören die Erschließung eines neues Baugebiets in Unsernherrn, mehrere Straßensanierungen, das Gehwegprogramm und die Sanierung von Radwegen auf einer so genannten Vorrangroute.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen