Hilfe für den beruflichen Wiedereinstieg

Die Agentur für Arbeit Ingolstadt veranstaltet einen dreiteiligen Online-Kurs, der wertvolle Tipps liefert für Bewerbungen und Vorstellungsgespräche. Die Anmeldung läuft.

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) unterstützen bei der Rückkehr ins Berufsleben. „Wer den Wiedereinstieg zielführend angehen möchte, muss Klarheit über seine Stärken, Kompetenzen und Qualifikationsmerkmale haben und oft erstmal das eigene Selbstbewusstsein stärken. Auch was eine gut ausgearbeitete Bewerbung oder die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche anbelangt, darf nicht unterschätzt werden“, erklärt Nadine Seipelt, die diese Aufgabe für die Agentur für Arbeit Ingolstadt wahrnimmt. Am 6., 13. sowie am 17. März, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr, gibt Nadine Seipelt im Rahmen einer dreiteiligen Online-Informationsveranstaltungsreihe „Von der Bewerbung bis zum Vorstellungsgespräch“, Input und Impulse, um den beruflichen Wiedereinstieg zielgerichtet anzugehen.

Die Veranstaltung der Agentur für Arbeit Ingolstadt läuft über Skype

„Die richtige Vorbereitung bei der Stellensuche ist nach wie vor sehr wichtig. Wenn hier alles bestmöglich passt, erhöht sich die Chance auf ein passendes Arbeitsangebot und sichert so die persönliche Eigenständigkeit, die soziale Absicherung und die finanzielle Alterssicherung.“ Die drei Termine finden online über Skype statt und bauen aufeinander auf. Daher umfasst eine Anmeldung automatisch für alle drei Termine. Die Anmeldung per Mail ist an Ingolstadt.BCA@arbeitsagentur.de erforderlich. Der Datenschutz wird gewährleistet. Der Einwahllink wird den Teilnehmenden wenige Tage vor Beginn zugesandt. Alle Veranstaltungshinweise und Termine der Agentur für Arbeit Ingolstadt finden Sie unter www.arbeitsagentur.de - Veranstaltungsdatenbank. (AZ)