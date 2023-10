Hilferuf nach Berlin: Scharpf fordert Unterstützung für klamme Kommunen

Noch hat Ingolstadt keine Schulden, doch die Aussichten sind düster. Jetzt fordert OB Christian Scharpf Entlastung für die Kommunen. In einem Brief an den Finanzminister wird er deutlich.

In den besten Jahren floss eine Viertelmilliarde Euro allein an Gewerbesteuer in die Stadtkasse von Ingolstadt. In der Folge schmolzen Ingolstadts Schulden nur so dahin und 2019 waren alle Kredite getilgt. Ingolstadt ist aktuell die einzige Großstadt in Bayern, die keine Schulden hat.

Ingolstadt muss bald wieder Schulden machen

Doch diese Zeiten gehören der Vergangenheit an. Schon bald wird Finanzreferent Franz Fleckinger nicht mehr umhinkommen, wieder Schulden machen zu müssen. Immerhin stehen große Investitionen, besonders beim Bau von Schulen und Kitas, an und das muss irgendwie finanziert werden. Die Gewerbesteuer jedenfalls wird in den kommenden Jahren deutlich einbrechen. Damit rechnen jedenfalls die Experten bei der Stadt. Stichwort Transformation in der Autoindustrie. Gleichzeitig steigen die Ausgaben der Kommunen. "Wir haben ein Einnahmen- und ein Ausgabenproblem", hat deshalb Christian Scharpf erst vor Kurzem gesagt.

Jetzt hat der Oberbürgermeister einen Brief an Finanzminister Christian Lindner geschrieben. Es ist ein kommunaler Hilferuf nach Berlin. "Trotz unserer relativ starken Position spitzt sich unsere finanzielle Lage in kurzer Zeit dramatisch zu", so Scharpf. Er fordert mehr finanzielle Unterstützung vom Bund für die Kommunen.

Vielen Kommunen in Deutschland geht das Geld aus

Denn Ingolstadt steht nicht allein da mit dem Problem, dass das Geld immer weniger wird. "Die aktuellen Entwicklungen führen zu einer insgesamt extrem belastenden Gesamtsituation, die die Fähigkeiten der Kommunen bei weitem übersteigen", heißt es weiter. Scharpf nennt Beispiele: Das Klinikum, das längst keine schwarzen Zahlen mehr schreibt. Der öffentliche Nahverkehr, der auf Zuschüsse angewiesen ist. Oder die Unterbringung von Geflüchteten, für die es "keine ausreichende finanzielle Kompensation" gebe.

Die Kosten für das geplante Wirtschaftswachstumsgesetz dürften deshalb nicht den Städten und Gemeinden aufgebürdet werden, fordert Scharpf. Denn das "verschlimmert unsere Situation zusätzlich". Das Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness seien zwar gut und dringend nötig, "dürfen jedoch nicht auf dem Rücken der Kommunen ausgetragen werden". Und dann stellt der OB noch eine rhetorische Frage: "Wenn selbst unsere bislang gesunde Großstadt leidet, wie entwickelt sich die Situation dann erst in schwächeren Regionen?"

