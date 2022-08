Hinterkaifeck und James Bond beim Kino-Open-Air im Turm Baur

Beim Kino-Open-Air im Turm Baur in Ingolstadt sind noch bis Anfang September zahlreiche Filme im Freien zu sehen. Platz ist für 700 Besucherinnen und Besucher.

Die Sommerferien sind da und mit ihnen auch das Kino-Open-Air im Turm Baur. Zwei Jahre lang musste Veranstalterin Jeanette Mengele bei der Veranstaltungsreihe auf die Corona-Regeln achten, pro Veranstaltung durften deshalb nur 200 Personen vor die Leinwand.

Beim Kino-Open-Air in Ingolstadt gibt es auch Liegestühle

Doch in diesem Jahr findet das Open-Air wie in den Zeiten vor der Pandemie statt. Mit zwei Ausnahmen. Zu einem ist die Technik umgerüstet worden, Filme sind nun in digitaler Qualität zu sehen. Zum anderen haben die Veranstalter eine Entwicklung aus der Corona-Zeit beibehalten. Es gilt nun nicht mehr freie Platzwahl, sondern es können direkt feste Sitzplätze gebucht werden. Wer möchte, kann die Filme auch ganz bequem vom Liegestuhl aus genießen. Rund 50 von ihnen sind im Turm Baur aufgestellt und können vor Ort gebucht werden. Insgesamt können in diesem Jahr wieder 700 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Open Air kommen. Und für sie gilt: Sitzkissen und Decke mitnehmen, denn selbst bei schönstem Sommerwetter könnte es spät am Abend empfindlich kalt werden. Die Filme beginnen jeweils bei Einbruch der Dunkelheit. In dieser Woche (Ausnahme Donnerstag) um 21.15 Uhr, danach zwischen 20.15 und 21 Uhr.

Diese Filme werden noch bis Anfang September im Turm Baur gezeigt:

3. August: Wanda, mein Wunder

4. August: Encanto

5. August: Austria 4+ Live in concert (ausverkauft)

6. August: Contra

7. August: Die wundersame Welt des Louis Wain

8. August: Ammonite

9. August: Töchter

10. August: À la carte – Freiheit geht durch den Magen

11. August: The French Dispatch

12. August: Wunderschön

13. August: House of Gucci

14. August: King Richard

15. August: Hinterkaifeck

16. August: Parallele Mütter – Madres paralelas

17. August: Alpen Film Festival

18. August: Licorice Pizza

19. August: Eingeschlossene Gesellschaft

20. August: Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss

21. August: Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt

22. August: Schmetterlinge im Ohr

23. August: Der Sommer mit Anais

24. August: Der schlimmste Mensch der Welt

25. August: Massive Talent

26. August: Der beste Film aller Zeiten

27. August: AEIOU – Das schnelle Alphabet der Liebe

28. August: Belfast

29. August: Drive my Car

30. August: Glück auf einer Skala von 1 bis 10

31. August: Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr

1. September: Bond 007 – Keine Zeit zu sterben

2. September: Elvis

4. September: The Rocky Horror Picture Show

Weitere Informationen zum Kino-Open-Air, auch zu den gestaffelten Anfangszeiten, gibt es unter www.freilichtkino-turm-baur.de