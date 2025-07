Hitze-Drama um Baby: Vater sperrt elf Monate altes Kind im Auto ein

Ein Vater hat an diesem Dienstag gegen 11.45 Uhr aus Versehen sein elf Monate altes Kind in einem Auto eingesperrt – und das bei der derzeit großen Hitze. Laut Polizeiangaben parkte der 28-Jährige seinen Wagen an der Wertingerstraße in Ingolstadt und stieg aus. Dabei vergaß er den Fahrzeugschlüssel im Inneren. Kurz darauf versperrte sich das Fahrzeug, in dem sich der Sohn befand.

Baby wird in Ingolstadt aus heißem Auto befreit

Nachdem sich das Auto nicht mehr öffnen ließ, versuchte der Vater eine Scheibe einzuschlagen, um sein Kind aus der Hitze zu befreien. Dies misslang ihm jedoch. Daraufhin informierte der Mann die Polizei und bat um Hilfe. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten mit dem Einsatzschlagstock die hintere linke Seitenscheibe einschlagen und den Jungen aus dem bereits stark aufgeheizten Auto holen. Laut Rettungsdienst war der Bub wohlauf. (AZ)