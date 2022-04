Hochpreisiges bei Einbruch in Weinhandel in Ingolstadt gestohlen

Bei einem Einbruch in einen Weinhandel in Ingolstadt entwendeten die Diebe teure Weine, Sekte und Schnäpse. Die Polizei bitte um Mithilfe.

Bislang unbekannte Kriminelle brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag, 4. auf 5. April, in einen Weinhandel in der Friedrichshofener Straße in Ingolstadt ein und erbeuteten hochpreisige Waren im fünfstelligen Wert.

Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 22 und 9.50 Uhr durch Aufbrechen der Hintertüre Zutritt in das Gebäude. Gezielt entwendeten sie aus dem Verkaufsraum hochwertigste Weine, Sekte und Schnäpse verschiedenster Weingüter und Destillen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit dem oben geschilderten Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (nr)