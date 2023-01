Hochschulranking: THI erreicht nur noch Platz 22

Die Technische Hochschule Ingolstadt wurde im Ranking des Online-Portals Studycheck.de schlechter bewertet als noch in der Vergangenheit. Wie die THI abschnitt.

Im bundesweiten Ranking von Hochschulen und Universitäten des Portals Studycheck.de hat sich die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) heuer deutlich verschlechtert: Sie erreicht im Gesamtranking 2023 nur mehr Platz 22. Filtert man die Universitäten heraus, Platz 18. Beim Hochschulranking 2022 des Online-Portals hatte die THI unter über 500 ausgewerteten Hochschulen noch einen besseren Platz belegt und durfte die Auszeichnung "Top Hochschule in Deutschland" tragen. Die TH schnitt mit Platz acht der beliebtesten Hochschulen in Deutschland in der Kategorie 5000 bis 15.000 Studierende ab. Bayernweit lag die THI 2022 sogar auf Platz zwei.

Technische Hochschule Ingolstadt schneidet in Hochschulranking schlechter ab

Als Basis für das Gesamtranking dienten sämtliche auf StudyCheck.de veröffentlichte Erfahrungsberichte des vergangenen Kalenderjahres 2022. Über die Platzierung der einzelnen Hochschulen und Universitäten entscheidet dabei der sogenannte Scorewert, der durch die Sternebewertung sowie die Weiterempfehlungsrate der Studierenden gebildet wird. Die beiden Faktoren Sternebewertung und Weiterempfehlungsrate bilden die Grundlage zur Berechnung des Scorewerts. Für beide Faktoren können jeweils maximal fünf Punkte erreicht werden, insgesamt sind somit maximal zehn Punkte erreichbar. Die THI erhielt bei rund 1000 abgegebenen Bewertungen einen Scorewert von 8,7.