Hochzeitsmesse in der Westpark Plaza

Mehr als 60 Aussteller zeigen in der Westpark Plaza in Ingolstadt Trends rund um das Thema Heiraten. Wann die Hochzeitsmesse stattfindet.

Die Ingolstädter Hochzeitsmesse findet am Samstag, 21. Januar, von 11 bis 18 Uhr in der Westpark Plaza statt. Unter neuer Leitung des Teams HK-Events, das auch die Hochzeitsmesse im Residenzschloss Neuburg veranstaltet, wird das 20. Jubiläum der Messe gefeiert. Die Veranstalter versprechen nicht nur eine Verkaufsmesse, sondern auch ein abgerundetes und unterhaltsames Rahmenprogramm. Besucher können sich bei über 60 Ausstellern informieren und von zahlreichen Ideen und Trends rund ums Heiraten inspirieren lassen. Außerdem gibt es eine professionell choreografierte Modenschau, einzigartige Künstler und Genusswelten, die zum Verweilen einladen. Zielgruppe der Messe sind laut Veranstalter nicht nur junge Paare in Weiß, sondern auch gleichgeschlechtliche Paare und Bräute, die nicht Konfektionsgröße 36/38 haben. Das ganze Programm ist im Internet unter www.hochzeitsmesse-in.de zu finden. (AZ)

