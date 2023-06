Ingolstadt

vor 50 Min.

Höflicher Applaus für die Premiere von "Der verkaufte Großvater" in Ingolstadt

Plus Modern umsetzen wollte das Theater Ingolstadt die Inszenierung des "verkauften Großvaters" auf der Freilichtbühne. Doch Witz und tieferer Sinn blieben auf der Strecke.

Von Michael Heberling

Braucht's des? Würde der Erzkritiker alles Tümelnden, Gerhard Polt, vielleicht fragen, angesichts der Freilichtinszenierung von „Der verkaufte Großvater“, die jetzt im Reduit Tilly in Ingolstadt Premiere hatte. Die bäuerliche Groteske von Anton Hamik, die in den 1930er-Jahren auf der Bühne und in Film und Funk einschlug, in einer Fassung von Franz-Xaver Kroetz aus den 1990er-Jahren, hat das Regieteam um Christine Gnann noch weiter zurechtgestrichen und, wie man hört, „modern übersetzt“.

Das Kuhglockengebimmel und der mehrstimmig-stimmungsvolle Jodler zu Beginn ist, man ahnt es, eine Finte. Keine Bauernstuben-Gemütlichkeit, in der die zwei Familien ihre Erbschaftsangelegenheiten, Hochzeitsverhandlungen und weiteren durchsichtigen Manöver abwickeln könnten. Stattdessen klettern Herrschaften und Gesinde gewollt umständlich auf Rundballen in Silofolie herum (Warum liegt hier überhaupt Stroh?) und staunen ein ums andere Mal über den gerissenen Großvater, der für alle unerwartet vom Objekt zum Subjekt wird und jede Menge Verwirrung und Unfrieden stiftet – und schließlich eine Ehe.

