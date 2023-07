Hohes Bußgeld: Unternehmer hat jahrelang keinen Mindestlohn gezahlt

Viele Jahre lang hat ein Einzelhändler aus dem Raum Ingolstadt seine Mitarbeiter weit unter Mindestlohn bezahlt. Jetzt hat das Amtsgericht Augsburg ein hohes Bußgeld festgesetzt.

Ein Unternehmer aus dem Großraum Ingolstadt hat nach den Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Augsburg in den Jahren zwischen 2015 und 2019 an seine zahlreichen, meist aus Bulgarien stammenden Beschäftigten den gesetzlichen Mindestlohn nicht bezahlt. Das Amtsgericht Augsburg hat deshalb vor Kurzem eine Geldbuße in Höhe von 250.000 Euro fest gesetzt.

Ingolstädter Ermittler haben den Betrieb 2018 kontrolliert

Wie der Zoll in einer Mitteilung schreibt, haben Ingolstädter Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit den Einzelhändler, der im Lebensmittelverpackungsbereich tätig ist, im Juli 2018 kontrolliert. Bei der anschließenden Auswertung der Geschäftsunterlagen des Unternehmers stellten sie dann Unregelmäßigkeiten fest. Die dazu befragten Arbeiterinnen und Arbeiter erklärten, tatsächlich teilweise nur einen Stundenlohn von fünf bis sieben Euro netto erhalten zu haben. Der nicht gezahlte Mindestlohn an die Mitarbeitenden summiert sich laut Zoll auf über 400.000 Euro.

Der Unternehmer aus dem Raum Ingolstadt muss ein Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro zahlen

Aus juristischer Sicht handelt es sich bei der Nichtzahlung des Mindestlohns um eine Ordnungswidrigkeit. Wegen der hohen Summe hat die Ahndungsstelle des Hauptzollamts Augsburg ein Bußgeld gegen den Mann festgesetzt. Dagegen hat der Einzelhändler zunächst Einspruch eingelegt. Vor dem Amtsgericht Augsburg räumte der Mann, der nicht vorbestraft ist, die Taten dann im Wesentlichen ein. Gründe für die Versäumnisse seien in seinen Augen das schnelle Wachstum seines Betriebs sowie seine mangelnde Ausbildung gewesen, heißt es in der Mitteilung. Das Amtsgericht Augsburg unter Vorsitz von Richter Christoph Prinke belegte ihn in dem Verfahren mit einer Geldbuße in Höhe von 250.000 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig. (AZ)

