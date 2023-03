Ingolstadt

14:20 Uhr

Holzhütte brennt: Hoher Sachschaden

Einen Brand in Ingolstadt mussten die Rettungskräfte der Feuerwehr löschen.

In Ingolstadt-Kothau ist ein Holzanbau in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Garage über und richtete hohen Sachschaden an.

Eine Holzhütte ist am frühen Freitagmorgen in Ingolstadt in Brand geraten. Da das Feuer auf eine nebenstehende Garage übergriff, entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, gingen gegen 1 Uhr mehrere Mitteilungen bei der Rettungsleitstelle ein, dass in Ingolstadt-Kothau ein Holzanbau, der sich neben einer Garage befindet, in Vollbrand steht. Das Feuer griff auch auf die Garage und einen darin befindlichen Pkw über. Außerdem wurde eine Fensterscheibe im Nachbaranwesen beschädigt. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ingolstadt und die Feuerwehr Ringsee. Brand einer Holzhütte in Ingolstadt: Rund 25.000 Euro Sachschaden, aber keine Verletzten Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Stand auf rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung ergab sich bisher nicht. (AZ)

