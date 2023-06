Kunsthandwerker zeigen im Bauerngerätemuseum ihr Können

Am 17. und 18. Juni findet im Bauerngerätemuseum in Hundszell ein Kunsthandwerkermarkt statt. Mit dabei sind ein Edelsteinschleifer und eine Kirchenmalerin.

Ein zweitägiger Markt der Handwerkskunst findet am 17. und 18. Juni im Bauerngerätemuseum im Ingolstädter Ortsteil Hundszell statt. Gut 30 Aussteller werden dann Hof, Garten und Halle des Museums mit Leben füllen. Fast ebenso viele verschiedene (Kunst-) Handwerker werden ihr Können zeigen und einige von ihnen sind auch bei der Arbeit zu erleben.

Der Handwerkermarkt findet im Bauerngerätemuseum im Ingolstädter Ortsteil Hundszell statt. Foto: Ulli Roessle

Darunter sind so selten anzutreffende Gewerke wie ein Gitarrenbauer und ein Messerschmied, ein Edelsteinschleifer und eine Kirchenmalerin, ein Teppichweber und eine Trachtenschneiderin. Eine besondere Attraktion ist ein Spielzeug-Erfinder und Spielzeug-Macher aus Ochsenfurt, der schon im Bayerischen Fernsehen zu sehen war.

Ein Scherenschleifer macht die Messer und Scheren in Hundszell wieder scharf

Nicht zu vergessen der Scherenschleifer: Wer seine stumpfen Messer und Scheren zum Markt mitbringt, der kann sie von ihm auf seinem Schleifstein mit Fußantrieb auf die schonendste Weise in Form bringen lassen. Umrahmt wird der Markt musikalisch am Samstag ab 17 Uhr von den “Springinkerl”, am Sonntagnachmittag von den “Köschinger Saitentratzer”. Für Kinder gibt es Gelegenheit, sich eine eigene Wachskerze zu drehen oder sich beim Schmied oder bei der Glaskünstlerin handwerklich zu versuchen. Am Samstag ist der Markt ab 12 Uhr, dafür aber bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter zentrumstadtgeschichte.ingolstadt.de abrufbar. (AZ)