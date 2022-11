IG Metall: Am Montag streikt bei Audi die Nachtschicht

Die Warnstreiks bei der Metall- und Elektroindustrie gehen weiter. Am Montag, 7. November, beteiligt sich auch erstmals Audi.

Die IG Metall setzt ihre Warnstreiks fort. Erstmals beteiligen sich auch Mitarbeitende bei Audi in Ingolstadt. Die Nachtschicht wird am dortigen Werk am Montag zwischen 23 und 1 Uhr für zwei Stunden die Arbeit niederlegen. Damit will die Gewerkschaft ihrer Forderung nach einer Lohnsteigerung von acht Prozent Nachdruck verleihen.

Bei Audi in Ingolstadt werden mehrere tausend Teilnehmer beim Streik erwartet

Die IG Metall geht davon aus, dass sich bei Audi mehrere tausend ihrer Mitglieder am Streik beteiligen. Auch Wacker Neuson auch Reichertshofen beteiligt sich am Montag am Streik. Hier legen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 12.30 Uhr für zwei Stunden die Arbeit nieder. (AZ)