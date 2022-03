IG Metall bleibt stärkste Kraft bei Audi

Die IG Metall erhält bei den Betriebsratswahlen bei Audi fast 87 Prozent aller abgegebenen Stimmen und bleibt damit stärkste Kraft.

Die IG Metall bleibt die stärkste Gewerkschaft bei Audi. Bei den Betriebsratswahlen haben die Kandidatinnen und Kandidaten der Gewerkschaft 86,65 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. 8,62 Prozent der Stimmen entfielen auf die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) und 4,73 Prozent wählten die Liste des Freien Unabhängigen Christlichen Betriebsrats (FUCB). So setzt sich zünftig der 57-köpfige Betriebsrat aus 50 Vertreterinnen und Vertretern der IG Metall, fünf der CGM und zwei der FUCB zusammen. Wahlberechtigt waren 41.964 Audi-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter am Standort Ingolstadt. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,5 Prozent.

Peter Mosch und Jörg Schlagbauer freuen sich über das gute Ergebnis der IG Metall

Der amtierende Betriebsratsvorsitzende Peter Mosch (IG Metall) ordnet das vorläufige Wahlergebnis ein: „Dieses Ergebnis bestätigt die gute Arbeit der IG Metall in der vergangenen Legislaturperiode. Mit dieser starken Mehrheit im Rücken treten wir weiterhin entschlossen für die Interessen unserer Kolleg:innen ein.“ Für Mosch sei das Wahlergebnis zwar eine Bestätigung für den erfolgreichen Einsatz, doch nun müsse man sich neuen Herausforderungen stellen. „Wir kämpfen dafür, dass Audi auch in Zukunft Audi bleibt – ein mitbestimmtes, fortschrittliches und weltweit erfolgreiches Unternehmen, in dem die Menschen und ihre gemeinsame Arbeit im Mittelpunkt stehen.“ Jörg Schlagbauer, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und Vorsitzender der IG Metall Vertrauenskörperleitung bei Audi, ergänzt: „Die Audianer:innen haben mit ihrer Stimme bei der Betriebsratswahl deutlich gemacht, dass betriebliche Mitbestimmung für sie ein hohes Gut ist.“ (nr)

