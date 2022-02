Ingolstadt

IG Metall Ingolstadt: Firmen lassen die Krise hinter sich

Die IG Metall Ingolstadt vor dem Start der Betriebsratswahlen im März (von links): Jörg Schlagbauer (Audi), Elvis Schwarzmair (Wacker Neuson), Peter Mosch (Audi), Karola Frank (Audi), Tamara Hübner (IG Metall) und Andreas Domke (Airbus Defence and Space).

Plus Die Pandemie, aber auch andere wirtschaftliche Umwälzungen beschäftigen die IG Metall in Ingolstadt. Der Audi-Betriebsrat plant einen Bildungscampus direkt am Werk.

Von Luzia Grasser

Als die IG Metall zum letzten Mal ihre Betriebsräte gewählt hat, da gab es noch keine Corona-Krise, keinen massiven Mangel an Produktionsmaterial und auch das Thema mobiles Arbeiten war eher ein Randthema. Jetzt, vier Jahre später, finden wieder Wahlen statt und vieles hat sich verändert.

