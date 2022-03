IG Metall Ingolstadt unter neuer Führung

Carlos Gil ist auf der Delegiertenversammlung der IG Metall Ingolstadt zum Ersten Bevollmächtigten gewählt worden. Wie das Ergebnis genau ausfiel.

Auf der Delegiertenversammlung der IG Metall Ingolstadt wurde Carlos Gil mit 79 Prozent der Stimmen zum neuen Ersten Bevollmächtigten der größten IG Metall Geschäftsstelle in Bayern gewählt. Dies teilte die IG Metall in einer Pressemitteilung mit. „Ich freue mich über die große Zustimmung und werde meine neue Aufgabe mit viel Enthusiasmus und Herzblut angehen“, sagte der frisch gewählte Erste Bevollmächtigte und Kassier. Die Nachwahl erfolgte, da Bernhard Stiedl im Januar 2022 zum DGB Landesvorsitzenden in Bayern gewählt wurde.

Carlos Gil ist gelernter Industriemechaniker. Er stammt aus Kempten und ist seit 2003 hauptamtlich bei der IG Metall beschäftigt. Über Stationen in der Geschäftsstelle Allgäu – zuletzt als Zweiter Bevollmächtigter – und der IG Metall Vorstandsverwaltung, kam Gil 2021 als Organisationssekretär in die Bezirksleitung Bayern. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir viel vor in unserer Geschäftsstelle“, sagte Tamara Hübner, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt.

IG Metall Ingolstadt will im April mehr Lohn fordern

Hübner, die die Geschäfte bis zur Nachwahl alleine führte, ging in ihrem Geschäftsbericht auf die anstehenden Herausforderungen ein: „Die unfassbare Situation in der Ukraine lässt uns fassungslos zurück. Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen des Krieges, sei es in der Ukraine oder auf der Flucht vor Putins Truppen.“ Weitere Themen auf der Delegiertenversammlung waren unter anderem die laufenden Betriebsratswahlen: Bisher haben 24 Betriebe in der Region gewählt und alle Wahlen sind sehr positiv für die IG Metall ausgegangen. „Es ist eine entscheidende Wahl. In dieser Wahlperiode werden weitere Weichen für das Gelingen einer fairen, sozialen und ökologischen Transformation gestellt, aber auch umgesetzt“, sagte Hübner. Neben den Transformationsthemen wurde ebenfalls die anstehende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie thematisiert. „Wir starten im April mit einer breit angelegten Forderungsdebatte. Für uns ist klar, dass es eine Entgeltforderung geben muss, auch wenn die Arbeitgeber trotz positiver Ergebnismeldungen des letzten Geschäftsjahres bereits jetzt verkünden, dass es nichts zu verteilen gäbe.“

Die 160 Delegierten entscheiden auch über zwei neue Beisitzerinnen beziehungsweise Beisitzer im Ortsvorstand der IG Metall Ingolstadt. Erstmals als Mitglieder des Ortsvorstandes wurden Tobias Braunstein und Tim Wagner (beide Audi AG) neu in das Gremium gewählt. Sie ersetzen die zuvor ausgeschiedenen Kollegen Hans-Dietmar Schenn (Audi AG/Cariad SE) und Stefanie Braun (Audi AG). Aus den personellen Veränderungen ergibt sich auch eine Neubesetzung in der Tarifkommission der Metall- und Elektroindustrie in Bayern. Neu in das Gremium gewählt wurden: Marcel Bromm (Audi AG), Tim Wagner (Audi AG) und Carlos Gil (IG Metall). (nr)