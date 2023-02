IHK-Regionalausschuss: Der Immobilien-Boom ist vorbei

Der IHK-Regionalausschuss diskutiert über den Immobilienmarkt im Allgemeinen und Gewerbeflächen im Besonderen. Wie sich die Preise in Ingolstadt entwickeln.

Das Körnermagazin schlummert im Dornröschenschlaf. Genauso das Marktkauf-Areal an der Theodor-Heuss-Straße in Ingolstadt. Leer stehende Büroflächen bereiten Maklern Sorgen. Zugleich entstehen neue Flächen zum Beispiel mit dem Donau-Tower. Wie sich der Immobilienmarkt, egal ob Wohnen oder Gewerbe, in Ingolstadt entwickeln wird, ist nur schwer einzuschätzen. Trotz aller Hemmnisse und Unwägbarkeiten suchen Unternehmen Platz, um expandieren zu können. Mehr Platz, als die Stadt momentan anbieten kann. Auf der anderen Seite melden Immobilienmakler leer stehende Kapazitäten an Büroräumen. Zeit, etwas zu tun, fand am Montag auch der IHK-Regionalausschuss Ingolstadt. Der Wohnungs- und Gewerbeimmobilienmarkt war zentrales Thema der ersten Sitzung in diesem Jahr, zu der die IHK und der Vorsitzende des Regionalausschusses Franz Schabmüller geladen hatten.

Baurecht erschwert das Aufstocken von Verkaufsflächen für Wohnungen

Die brennendsten Fragen für die Unternehmen sind momentan: Wie werden sich die Gewerbeflächen in Ingolstadt weiterentwickeln? Was geschieht mit den überzähligen Büroraumquadratmetern? Aber auch: Wie verhindert man den weiteren Flächenfraß? So schnell sich die Arbeitswelt und damit die benötigte Infrastruktur auch ändert, so zäh ändern sich die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel das Baurecht. Ein Beispiel dafür nannte Roland Hörner, Geschäftsführer der JKV. Gerne würde man über den Verkaufsflächen im Erdgeschoss Büroräume und Wohnungen in weiteren Obergeschossen bauen. Diese Höhen würde das Baurecht aber oft nicht zulassen. Hörner hatte vor der Diskussion rund um Gewerbeflächen in Ingolstadt das Unternehmen JKV vorgestellt. Zu ihm gehören Immobilien wie zum Beispiel der ehemalige Marktkauf an der Theodor-Heuss-Straße. Oder das Körnermagazin an der Esplanade. Dort sei ein Hotel geplant gewesen, sagte Hörner. Bereits vor knapp drei Jahren stellte die Immobilienverwaltung Jürgen Kellerhals Pläne für ein neu gestaltetes Stadtquartier mit Hotel, Wohnungen und Gastronomie in diesem Bereich vor. Wie und wann es weitergeht, stehe noch nicht fest. Aber, wie auch beim Marktkauf-Gelände, wolle man nun rasch weiterkommen, versicherte Hörner.

Georg Rosenfeld, Wirtschaftsreferent der Stadt Ingolstadt, präsentierte die Entwicklungen der Gewerbegebiete. Die größten Potenziale liegen im IN-Campus und im Bereich Weiherfeld südlich von Ingolstadt an der B16. Insgesamt habe die Stadt rund 23 Hektar an Gewerbeflächen in Planung. Eine Umfrage bei ortsansässigen Unternehmen habe einen Bedarf von etwa 45 Hektar ergeben, wobei bei dieser Berechnung noch keine Neuansiedlungen berücksichtigt sind, sagte Rosenfeld. Rein statistisch würde die Lage etwas entzerrt, wenn man die Flächen in Privatbesitz dazurechne – etwa 25 Hektar, davon 22 Hektar kurzfristig nutzbar. Kurzfristig heiße, dass für die Flächen bereits ein Baurecht vorhanden sei. Wichtig ist laut Rosenfeld, die vorhandenen Flächen optimal zu nutzen und auch neue Flächen zu erschließen. Und das in einem Spannungsfeld zwischen Ackerland, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien.

Preise für Grundstücke in Ingolstadt sinken

Immobilienmakler Elmar Zieglmeier schilderte bei der IHK-Sitzung die Trends auf den Immobilienmärkten. Er räumte ein, dass zwar weiterhin Wohnungen gesucht seien, vor allem aber die Preise für Grundstücke stark rückläufig seien. Deutliche Nachfragerückgänge wirkten sich bereits stark auf die Bautätigkeiten aus. Mancher Bauträger habe für dieses Jahr die Neubautätigkeit komplett eingestellt, da die Preisentwicklungen schwer einzuschätzen seien. Sowohl auf dem Wohnungsmarkt als auch auf dem Gewerbeimmobilienmarkt seien die Neubauten noch preisstabil. Alles, was älter und renovierungsbedürftig sei, verliere enorm. Und immer wieder der Leerstand an Büroflächen. Auch da sei vor allem der Bestand betroffen.

Und wie entwickelt sich die Stadt in den kommenden Jahren? Georg Rosenfeld geht davon aus, dass das Ingolstadt von heute mit seinen rund 140.000 Einwohnern noch einmal um ungefähr zehn Prozent wachsen werde.

Lesen Sie dazu auch