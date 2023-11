Illegales Rennen? Ein Auto kippt um, zwei Menschen werden verletzt

In Ingolstadt hat ein 20-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren. War es ein illegales Rennen? Der Schaden am Auto beläuft sich auf 50.000 Euro.

Ein 20-jähriger Ingolstädter fuhr am Sonntag gegen 21.44 Uhr mit seinem Auto auf der Eriagstraße in nordwestliche Fahrtrichtung. Eine 21-jährige Ingolstädterin war seine Beifahrerin. Bei der Beschleunigung des leistungsstarken Fahrzeuges verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einer Verkehrsbarke. Dadurch kippte das Auto auf die Fahrerseite und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen.

Die beiden Insassen mussten geborgen werden und beide wurden leicht verletzt, berichtet die Polizei. Beide wurden durch den Rettungsdienst erst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Zwei Verkehrsbarken und ein Leitpfosten wurden zudem beschädigt.

Aufgrund einer Äußerung des Fahrers liegt der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens vor und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und das Auto als Beweismittel beschlagnahmt. (AZ)