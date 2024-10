Im Audi-Sportpark: Familienfest für ehrenamtliche Hochwasser-Helfer

Die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2024 hat die Region schwer getroffen. Als Zeichen des Danks und der Wertschätzung laden das Regionalmanagement Irma und der FC Ingolstadt 04 am Samstag, 19. Oktober, alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mitsamt ihren Familien zum großen Familientag der Hilfskräfte „Wir machen Mut“ in den Audi-Sportpark ein. Ziel der Veranstaltung ist es, all jenen Hilfs- und Einsatzkräften Anerkennung zu zollen, die sich bei der Bewältigung der Hochwasserschäden besonders engagiert haben.

Der Familientag im Audi-Sportpark startet mit einer Leistungsschau

Der Familientag beginnt um 12 Uhr mit einer großen Leistungsschau verschiedener Einsatzfahrzeuge und -geräte. Neben Einblicken in die Welt der Rettungsdienste und Hilfsorganisationen gibt es viele Mitmach-Aktionen sowie süßes und deftiges Essen. Der FCI bietet ein Torwandschießen an, auch aus der Profimannschaft des FC Ingolstadt steht ein Spieler für Autogramme zur Verfügung. Bei der Lebenshilfe können Kinder Taschen bemalen. Der Eintritt zur Leistungsschau ist frei.

„Frühzeitig vorbeizukommen und das Angebot der Leistungsschau mitzunehmen, lohnt sich auf jeden Fall“, so Thomas Bauer, Geschäftsführer der Irma. Für die ersten Gäste gibt es Freibier, außerdem werden Karten für ein Fußballspiel verlost. Zudem gibt es für alle Helferinnen und Helfer samt ihren Familien um 14 Uhr die Möglichkeit, das Heimspiel des FC Ingolstadt 04 gegen den SC Verl live im Stadion anzusehen. Dafür konnten im Vorfeld Freikarten über die Homepage des Regionalmanagements bestellt werden.

„Dieses Fest soll eine kleine Geste des Dankes sein, aber auch den Austausch und das Miteinander stärken, um gemeinsam in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu blicken“, so Thomas Bauer, Geschäftsführer der Irma. „Die Flutkatastrophe hat den starken Zusammenhalt der Region eindrucksvoll gezeigt. Viele Menschen gingen nicht nur im sprichwörtlichen Sinne über ihre Grenzen hinaus, um anderen zu helfen.“

Auch Mitarbeiter des FCI waren vom Hochwasser betroffen

FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer erklärt: „Auch Mitarbeiter und damit die Schanzer Familie sind von den außergewöhnlichen Niederschlägen sowie dem Jahrhunderthochwasser Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni nicht verschont geblieben. Umso glücklicher sind wir, dass wir als Klub allen helfenden Händen der Region 10 im Zuge unseres Heimspiels gegen den SC Verl ein Stück weit etwas für die großartige Unterstützung zurückgeben können. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Spieltag im Oktober, den wir natürlich am liebsten mit drei Punkten vergolden wollen.“

Weitere Infos zum Projekt gibt es unter www.irma-ev.de/gemeinsam-stark.