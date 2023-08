Im Café Mokka im Ingolstädter Westpark bedienen Roboter

Wer derzeit im Café Mokka im Ingolstädter Westpark ein Stück Torte bestellt, dem wird es von einem Roboter serviert. Denn dort läuft ein Pilotprojekt.

Die Backstube Wünsche ist im Ingolstädter Westpark mit einem Pilotprojekt gestartet: Seit Ende Juli kommen im Café Mokka, das von Wünsche beliefert wird, insgesamt sieben Service-Roboter zum Einsatz. Dabei übernehmen zwei verschiedene Modelle des Unternehmens Giobotics sowohl die Anlieferung von Bestellungen aus der Küche in den Gästebereich als auch den Abtransport benutzten Geschirrs von den Tischen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Backstube Wünsche im Café Mokka bleiben aber unverändert für das Aufnehmen der einzelnen Bestellungen, wie auch für den individuellen Bedienungs-, Servier- und Bezahlvorgang verantwortlich, heißt es in einer Pressemitteilung von Wünsche.

"Wir sind offen für neuartige Technologie-Lösungen, solange dabei sämtliche Prozesse im Café reibungslos ablaufen und sie unseren Gästen erkennbare Mehrwerte bringen", sagt Alexander Hippach, Geschäftsführer Vertrieb bei der Backstube Wünsche, die ihren Sitz in Gaimerhseim hat. "Die persönliche Ansprache der Gäste durch unser Team steht weiterhin im Mittelpunkt. Vielleicht können wir den Kundenkontakt unserer Service-Kräfte durch den ergänzenden Einsatz der Roboter noch intensivieren, auf jeden Fall aber wertvolle Erfahrungen sammeln."

Café Mokka im Westpark: Roboter sollen gegen Fachkräftemangel helfen

Mit Tabletts zum Transport von Torten und Tee, Tellern und Tassen ausgestattet rollen die Roboter-Modelle "Bella" und "Hola" durch das Café Mokka im Westpark und erledigen zeitaufwendige Küchenlogistik im Hintergrund. In dieser Form bisher einzigartig bei Edeka Südbayern, wozu die Backstube Wünsche als Tochtergesellschaft gehört. Das Backstube Wünsche-Team ruft die Roboter bei Bedarf zum jeweiligen Tisch und soll sich so besser auf andere Aufgaben konzentrieren können: die Gastgeberqualitäten. Zugleich stellt der Test dieser mobilen, computergesteuerten Service-Wagen eine Möglichkeit dar, die Prozess-Effizienz im Gastro-Segment zu steigern.

Seit 27. Juli kommen im Café Mokka Service-Roboter zum Einsatz. Sie übernehmen die Anlieferung von Bestellungen aus der Küche und den Abtransport benutzten Geschirrs von den Tischen. Foto: Backstube Wünsche

In Zeiten wachsenden Fachkräftemangels möglicherweise eine kundenfreundliche und gleichsam realitätsnahe Alternative, teilt Wünsche mit. Ebenso soll dieses Hybrid-Konzept im Erfolgsfall zusätzliche und – der Großraum Ingolstadt ist dafür bekannt – technikaffine Zielgruppen anzusprechen und für die Wünsche-Cafés zu begeistern. "Wir schauen uns ganz genau an, wie sich Kollege Roboter in der Interaktion mit unseren Gästen, unserem Team und anderen Besuchern des Westparks macht", betont Hippach. Der vierwöchige Testzeitraum erstreckt sich noch bis Ende August. (AZ)

