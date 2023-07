Im Gedenken an eine Ingolstädter Familie, die vor den Nazis floh

Die jüdische Bankiersfamilie Schloss lebte bis Ende der 1930er Jahre in Ingolstadt. Doch dann ergriffen die Nazis die Macht. Nun soll ein Schild an sie erinnern.

In der Zeit des Nationalsozialismus mussten viele jüdische Familien aus Deutschland fliehen. Darunter auch Familie Schloss aus Ingolstadt. Nun besuchen die Nachfahren den einstigen Heimatort ihrer Familie. Ein Gedenkschild soll ab Montag an ihre Vorfahren erinnern. Doch wer war eigentlich diese Familie Schloss und wie gelang ihr die Flucht?

Aus dem unterfränkischen Marktbreit zog der Bankier David Schloss, geboren 1867 in Bechhofen, 1901 zusammen mit seiner Frau Theresia, geborene Lehmann (zur Welt gekommen 1875 in Egenhausen), und ihren zwei Kindern nach Ingolstadt. Max war damals drei Jahre alt und seine Schwester Anna ein Jahr. Bis 1925 wohnte Familie Schloss in der Harderstraße 11. Theresia Schloss verstarb im Juli 1938 im Alter von 63 Jahren und wurde auf dem jüdischen Friedhof in Ingolstadt beigesetzt.

Kurz darauf zog David Schloss, der auch Vorsitzender der Ingolstädter jüdischen Gemeinde war, nach München. Von dort trat er im September 1940 zusammen mit seinen beiden Brüdern Amson und Max eine sehr abenteuerliche und anstrengende Flucht an. Sie führte die älteren Männer – David war zu diesem Zeitpunkt bereits 73 Jahre alt – über die Sowjetunion, durch die von Japan besetzte Mandschurei nach Japan und weiter über Panama in die Dominikanische Republik. Als David Schloss schließlich im Juni 1941 in die USA einreisen konnte und die Familie von Sohn Max wieder traf, war er neun Monate unterwegs gewesen und ernsthaft krank. David Schloss erholte sich nicht mehr von den Strapazen seiner Flucht und starb im April 1942 in New York.

Anna Schloss kehrte zwischenzeitlich nach Ingolstadt zurück

Anna Schloss heiratete im Mai 1923 den Lehrer Fritz Stern und zog noch im gleichen Jahr nach Berlin, wo sie im Juli 1926 ihre Tochter Beate auf die Welt brachte. Nach der Entlassung aus dem öffentlichen Schulwesen in Deutschland floh die Familie im Herbst 1933 in die Türkei, wo Fritz zunächst an der Deutschen Schule in Istanbul und später ab 1936 an einer anderen Schule seine Unterrichtstätigkeit fortsetzte. Die Familie kehrte nach einer wirtschaftlich und gesundheitlich schwierigen Zeit 1957 zurück nach Deutschland, wo Fritz Stern drei Jahre lang eine Schule in Darmstadt leitete. Nach dem Tod ihres Mannes war Anna Stern für ein halbes Jahr von Mai bis November 1966 zurück nach Ingolstadt gezogen. Anna Stern verstarb 1967 in Darmstadt. Wo ihre Tochter Beate später wohnte, ist unbekannt.

Cissy (Cecile), Gabi (Gabriele) und Max Schloss, circa 1945. Foto: Familie Schloss

Max Schloss besuchte von 1908 bis 1917 das Königliche Humanistische Gymnasium zu Ingolstadt, heute Reuchlin-Gymnasium. Nach seinem Abitur und seinem Militärdienst im Ersten Weltkrieg zog er 1921 zunächst nach Freiburg und kurz darauf nach München. Als er dort sein Medizinstudium abgeschlossen hatte, folgte er seiner Schwester 1924 nach Berlin, wo er Ende 1931 Lisbeth Cecile Landsberger heiratete. Ein gutes Jahr später kam ihre Tochter Gabriele auf die Welt. Direkt aus seiner Wohnung heraus am Kurfürstendamm wurde Max Schloss von den Nationalsozialisten während der Novemberpogrome 1938 ins KZ Sachsenhausen verschleppt, wo er über vier Wochen festgehalten wurde.

Max Schloss floh mit Frau und Tochter auf dem Dampfschiff vor den Nazis

Ende Januar 1939 gelang Max Schloss zusammen mit seiner Frau und seiner sechsjährigen Tochter per Dampfschiff ab Hamburg die Flucht aus Deutschland, zuerst nach Kuba – wo sie vier Monate blieben – und dann Anfang August 1939 in die USA. Die Familie lebte in New York, wo Max als Gynäkologe und später als Anästhesist praktizierte. Er war als Arzt an den ersten Brustoperationen in den USA beteiligt. Ende 1958 verstarb er im Alter von 60 Jahren in New York an einem Schlaganfall infolge von Bluthochdruck, an dem er bereits im KZ Sachsenhausen erkrankte.

Gabi Schloss heiratete 1955 Gilbert Herer in New York und starb im Sommer 2022 im Alter von 89 Jahren. Ihre gemeinsamen Töchter, Lisbeth und Karen, wohnen heute ebenso wie ihr Vater Gil im Großraum Washington, D. C. Karen und Alberto Belt haben drei Kinder – Tyler, Spencer und Lilly. Die geschilderte Biografie der Familie Schloss stammt von Markus Schirmer.

Vom 1. bis 5. Juli werden Karen Belt und Lisbeth Herer, Enkelinnen von Max Schloss, gemeinsam mit Lilly Heren, der Großenkelin, und Gilbert Herer, dem Ehemann von Max’ Tochter Gabriele Schloss, Ingolstadt besuchen. Dort werden sie unter anderem das Grab von Theresia Schloss auf dem jüdischen Friedhof besichtigen. Außerdem werden sie am Montag, 3. Juli, um 15.45 Uhr der Übergabe eines Gedenkschildes für die Familie vor ihrer früheren Wohnadresse an der Harderstraße 11 beiwohnen. Im Anschluss, um 16.15 Uhr, findet im Reuchlin-Gymnasium ein öffentlicher Vortrag zur Geschichte der Familie Schloss statt. Beide Termine sind öffentlich und die Teilnahme daran kostenlos. (AZ)