Im Schafirrsee bei Gerolfing vermehren sich die Blaualgen

Im Schafirrsee gibt es vereinzelt Blaualgen. Gesperrt ist der See bei Gerolfing noch nicht, doch das kann sich schnell ändern.

Am Schafirrsee bei Gerolfing gibt es vereinzelt Blaualgen. Das haben Wasseruntersuchungen gezeigt. Noch muss der See im Gerolfinger Eichenwald nicht gesperrt werden, doch bei den aktuellen Temperaturen könnte sich das tagtäglich ändern. Die Stadt hat am See Hinweisschilder aufgestellt, weitere Informationen gibt es unter www.ingolstadt.de/schafirrsee.

Blaualgen verbreiten einen unangenehmen Geruch

Blaualgen sind an ihrer typisch dunkelgrünen bis bläulich-grünen oder braunen Färbung des Wassers sowie durch einen unangenehmen Geruch beim Schwimmen zu erkennen. Schwimmer und auch Hunde sollten kein Wasser schlucken, auch Fische aus dem See sollten nicht gegessen werden. (AZ)

