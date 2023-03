Immer mehr Senioren brauchen Hilfe aufgrund psychischer Probleme

Caritas-Kreisstelle Ingolstadt stellt steigenden Bedarf bei Gerontopsychiatrischem Dienst fest. Psychologin wünscht sich spezielle Tagesstätte für Menschen über 60.

Einsamkeit kann quälend sein. „Wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin, ist das die schlimmste Zeit im Alltag“, erzählt eine ältere Witwe, deren Mann und Mutter innerhalb kurzer Zeit gestorben sind. „Da bin ich in ein Loch gefallen und erhole mich davon nur langsam.“ Zudem belastet sie das Verhältnis zu ihrer Enkelin, die psychische Probleme hat. Erst seit sie die Einzelberatung des Gerontopsychiatrischen Dienstes der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt in Anspruch nimmt, geht es ihr wieder besser. Eine andere Frau leidet unter der psychischen Erkrankung ihres Ehemannes, „die mit Zwängen zu tun hat“, wie sie sagt. Sie könne nicht mehr mit ihm zusammenleben, „das kann ich nicht aushalten“. Etwas Entlastung fand sie durch die Beratung und Angehörigengruppe der Caritas. Diese beiden Frauen sind bei Weitem nicht die einzigen älteren Menschen in der Region, die über 60 Jahre alt sind und mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Und es werden immer mehr.

Ingolstadt: 2022 benötigten 227 Menschen den Gerontopsychiatrischen Dienst

Die Zahl der Menschen, die den Gerontopsychiatrischen Dienst der Caritas aufsuchen, steigt. Nach der einrichtungseigenen Statistik waren es bei dessen Gründung im Jahr 2002 noch 76 Klienten und Angehörige, 2016 bereits 137 Klienten und 17 Angehörige und im vergangenen Jahr 204 Klienten und 23 Angehörige. In der Kreisstelle gibt es mehrere Aktiv- und Freizeitgruppen, die allerdings nicht täglich und durchgehend stattfinden. „Um die Versorgung besser gestalten und die Angehörigen auch stärker entlasten zu können, ist ein umfangreicheres Angebot notwendig“, erklärt Psychologin Andrea Ploß. Zwar gebe es in Ingolstadt eine Tagesstätte für allgemein psychisch kranke Menschen. Deren Ausrichtung sei grundsätzlich allerdings nicht für Betroffene über 60 Jahren geeignet. „Diese wünschen sich Angebote, die für jüngere Menschen weniger attraktiv sind, wie zum Beispiel Sitztanzgruppen und Biografiearbeit“, macht Ploß deutlich.

Betroffene sind für Tagespflege noch zu fit

Deshalb wünscht sie sich eine Gerontopsychiatrische Tagesstätte, die sich an Menschen außerhalb des normalen Erwerbslebens richten soll, etwa an Frührentner, die sozial isoliert sowie in familiär belastenden Situationen leben. Ihnen soll eine feste Tages- und Wochenstruktur angeboten werden. Dabei soll es auch die Möglichkeit geben, Angebote außerhalb der Tagesstätte zu nutzen und Kontakte zu anderen Gruppen aufzubauen, etwa zu Kirchengemeinden oder Nachbarschaftshilfen. „Ein weiteres Ziel besteht in der Prävention von psychischen Erkrankungen bei Angehörigen, zum Beispiel durch deren häusliche Entlastung durch die Tagesstätte“, führt Ploß weiter aus. Ihre Kollegin Stefanie Palme betont, dass für die betroffene Zielgruppe Tagespflegen nicht infrage kämen, „denn dafür sind viele noch zu fit“. Die beiden Caritas-Mitarbeiterinnen wünschen sich, dass Verantwortliche des Bezirks, der Stadt Ingolstadt und der Caritas sich zusammensetzen, um Chancen für das Projekt auszuloten. Die Betreuungsstelle der Stadt Ingolstadt hat das Anliegen bereits begrüßt. Vize-Caritasdirektor Andreas Steppberger ist berührt von den Schicksalen der Betroffenen und verspricht: „Eine solche Einrichtung wäre sicherlich sinnvoll. Um zu sehen, ob sie finanzierbar ist, werden wir das Gespräch mit der Politik suchen.“ (AZ)