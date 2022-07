IN-Campus: Die Sanierung ist offiziell abgeschlossen

Plus Audis Technologiepark auf einem ehemaligen Raffineriegelände in Ingolstadt ist wieder einen Schritt weiter. Warum es als „Leuchtturmprojekt“ für Umweltschutz gilt.

Aus einem ehemaligen Raffineriegelände einen Technologiepark machen – eine Mammutaufgabe. Doch genau darauf ließ sich die IN-Campus GmbH, ein Joint-Venture zwischen Audi und der Stadt Ingolstadt, ein, als sie 2015 das 75 Hektar große Areal im Osten Ingolstadts von der Bayernoil Raffineriegesellschaft erwarb. Seit 2016 wurde das Gelände aufwendig saniert. Das heißt, rund ein Drittel des stark belasteten Bodens musste gesäubert werden. Bereits Ende 2021 war dieses Projekt, eines der größten Sanierungsprojekte in Deutschland, baulich abgeschlossen. Jetzt wurde das Ergebnis präsentiert.