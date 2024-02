In der Fußgängerzone: Lieferdienst-Radler fährt Fußgängerin an

Der Fahrer eines Lieferdiensts hat mit seinem Fahrrad in der Fußgängerzone eine Frau angefahren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr lief eine 48-jährige Ingolstädterin in der Ludwigstraße an der Salamander-Passage vorbei. Plötzlich fuhr laut Polizei ein bislang unbekannter Kurierfahrer mit seinem Fahrrad aus dieser Passage heraus und touchierte mit seiner Lenkstange den Arm der Fußgängerin. Diese konnte sich gerade noch abfangen und einen Sturz zu vermeiden, verletzte sich aber leicht.

Die Polizei in Ingolstadt sucht nach einem Kurierfahrer

Der Radler fuhr allerdings weiter und kümmerte sich nicht um die Frau. Laut Polizei hatte der Kurierfahrer einen „Lieferando"-Rucksack auf dem Rücken.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Ingolstadt unter der Nummer 0841/9343-4410 zu melden. (AZ)