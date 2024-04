Ingolstadt

"In Deutschland einmalig": Dr. Theres Rohde stellt das neue MKKD vor

Dr. Theres Rohde ist Leiterin des Museums für Konkrete Kunst (MKK) in Ingolstadt. Mitte 2025 soll der Neubau des Museums fertig werden.

Von Johannes Seifert

Sie konnten 2021 die Leitung des Museums für Konkrete Kunst (MKK) in Ingolstadt übernehmen. Vorher hatten Sie bereits bedeutende Ausstellungen in Zusammenarbeit mit Dr. Simone Schimpf konzipiert. Woher stammt ihre Begeisterung für Konkrete Kunst und Design?



Dr. Theres Rohde: Konkrete Kunst gefällt mir nicht nur, Konkrete Kunst begeistert mich und es ist mir ein großes Anliegen, meine Begeisterung zu teilen und damit anzustecken. Die Begeisterung dafür hat sich tatsächlich schon recht früh entwickelt. Denn ich studierte an der Bauhaus-Universität in Weimar und damit in denselben Räumlichkeiten, in denen einst das Bauhaus aktiv gewesen ist. Damit war der Grundstein gelegt, denn das Bauhaus gehört zu den Ursprüngen der Konkreten Kunst. Meine Masterarbeit schrieb ich über das erste Versuchshaus des Bauhauses, meine Doktorarbeit über das Architektur-, Wohn- und Ausstellungswesen der Moderne. All das stand in Verbindung mit dem, was man nun Konkrete Kunst nennt und mit dem Design ohnehin. Gleichzeitig führte ich jahrelang Touristen durch die Wirkungsstätten des Bauhauses und gab touristische Publikationen heraus. Die Begeisterung, die ich in mir trug, wollte ich weitergeben. Nun, in meiner Rolle am Museum, kann ich diese beiden Interessen vereinen und das stellt für mich ein wahres Geschenk dar, denn hier wird Beruf Berufung – und umgekehrt!

Den Anfang des Museums bildete die Sammlung des Schriftstellers und Begründers der Konkreten Poesie Eugen Gomringer (*1925). In den letzten 30 Jahren wurde die Museumssammlung stetig erweitert und auch um einen Schwerpunkt im Design ergänzt. Welche bedeutenden Schätze lagern denn im Depot?



Dr. Theres Rohde: Wir haben – fast – alle Größen der Konkreten Kunst zumindest mit einem Werk vertreten. Josef Albers, Max Bill, Verena Loewensberg, Friedrich Vordemberge-Gildewart, Paul Lohse, Walter Dexel, Günter Fruhtrunk, Paolo Scheggi, Anton Stankowski, Timm Ulrichs, Inge Dick … und die Liste ließe sich weiterziehen. Kein Wunder, etwa 15.000 Objekte sind inzwischen in unserer Sammlung. Schade nur, dass man aktuell im Museum immer nur einen ganz kleinen Bruchteil sehen kann. Manche Menschen reisen an, um den Bill, den Albers, den Lohse zu sehen und wir müssen sie enttäuschen, weil unsere aktuelle Sonderausstellung solche Werke gerade nicht zeigen kann. Aber mit dem neuen Museum haben wir neue Möglichkeiten. Wir haben die Chance, verschiedenen Interessen gerecht zu werden: Klassiker werden ihren Platz haben, genauso wie Sonderausstellungen.

