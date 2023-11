In Elektromärkten und einer Drogerie werden Ladendiebe erwischt

Für mehrere hundert Euro wollten Diebe in verschiedenen Geschäften in Ingolstadt Waren mitgehen lassen. Doch die vier wurden erwischt.

Am Montagabend ist kurz vor Ladenschluss ein Kunde in einem Elektronikmarkt in der Eriagstraße dabei beobachtet worden, wie er mehrere Artikel in seiner Jackentasche verstaute und anschließend durch die Kasse gehen wollte, ohne zu bezahlen. Der 39-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen wurde angehalten und die Polizei verständigt. In seinen Taschen fanden sich Elektronikartikel mit einem Wert von über 550 Euro.

Ein 46-Jähriger wollte in Ingolstadt Videospiele stehlen

Bereits am Nachmittag wurde in einem Elektronikmarkt am Westpark ein 46-jähriger Ingolstädter beim Diebstahl von Videospielen mit einem Wert von knapp 200 Euro ertappt. In einem Drogeriemarkt am Westpark wurde ebenfalls am Nachmittag ein Paar aus dem Landkreis Eichstätt dabei erwischt, wie es in einem Kinderwagen Waren im Wert von knapp 20 Euro aus dem Laden schmuggeln wollte. Gegen die vier Ladendiebe wurden jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)

