In Ingolstadt gibt es nun ein MIDS – aber was ist das?

In Ingolstadt wurde das Mathematische Institut für Maschinelles Lernen und Data Science eröffnet. Dort geht es um ein gesünderes Leben, Klimaschutz und Werte.

MIDS - diese Abkürzung steht für Mathematisches Institut für Maschinelles Lernen und Data Science. So ein Institut gibt es nun an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU). Ziel des MIDS ist es, wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen, um die Potenziale von Digitalisierung auszuschöpfen, sie verantwortungsbewusst weiterzuentwickeln und jungen Menschen die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens zu vermitteln. Nach einjähriger Startphase ist das Institut am Montag feierlich an seiner künftigen Wirkungsstätte eröffnet worden – dem Ingolstädter Georgianum, dessen aufwändige Sanierung sich auf der Zielgeraden befindet. Die Feier fand an historischer Stelle statt – dem Sitz der ersten bayerischen Landesuniversität.

KU-Präsidentin Professorin Gabriele Gien betonte, dass sich durch das neue Institut und die Vernetzung in der Region die Möglichkeit biete, durch exzellente Forschung und Lehre an der Spitze von Veränderungen stehen zu dürfen, die durch die Digitalisierung erfolgten. Anliegen dabei sei es auch, die Studierenden auf ihre Rolle in einer datengesteuerten Zukunft vorzubereiten. Leitend für die KU sei ihr Konzept für „Eine am Menschen orientierte digitale Gesellschaft“.

Staatsminister Florian Herrmann war zur Eröffnung des MIDS in Ingolstadt

Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Scharpf erinnerte daran, dass Ingolstadt als Sitz der ersten Landesuniversität die „akademische Wiege“ Bayerns darstelle. „Ich freue mich, dass das Georgianum nun wieder eine universitäre Nutzung für einen aufstrebenden Forschungsbereich erfährt“, sagte Scharpf.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch Soundinstallationen von Michael Hornstein und Walter Bittner. Foto: Christian Klenk/upd

Florian Herrmann, Staatsminister und Leiter der Staatskanzlei, sagte, die KU sei der richtige Ort für die Reflexion von Fragen der Verantwortung, weil an ihr solche Aspekte noch mehr mitgedacht würden als an anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen. Mit dem MIDS erweitere die KU ihr Portfolio um einen entscheidenden Schwerpunkt der Zukunft: „Wie können Algorithmen unser Leben gesünder, nachhaltiger und sicherer machen? Wie bringen wir die Klimaforschung datengetrieben voran? Und wie bringen wir Maschinelles Lernen mit einer sensiblen Datennutzung und unserem Wertefundament in Einklang? Ich bin mir sicher, dass zur Klärung solcher Fragen hier ein echtes Innovationsbiotop geschaffen wurde.“

Als Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs erläuterte Professor Jens Hogreve, dass die KU die durch die Digitalisierung erfolgende Transformation begleiten und ergründen wolle: Was macht das mit den Menschen, der Region, der Wirtschaft? „Mit dem MIDS ist die Entwicklung der KU am Standort Ingolstadt nicht abgeschlossen. Wir wollen mit einem Zukunftscampus einen Raum schaffen, der Bürgerinnen und Bürger mit der Universität zusammenbringt“, schilderte Hogreve.

Ingolstadt: Das MIDS der KU wurde bereits 2022 gegründet

Am 2022 gegründeten MIDS forschen und lehren derzeit sieben Professorinnen und Professoren sowie ein Dutzend Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler. Das Spektrum der Themen reicht von der mathematischen Modellierung von Klima und Wetter über Bodenkunde und Signalverarbeitung bis hin zu Aspekten des Maschinellen Lernens und digitalen Geschäftsmodellen. Das MIDS-Team bietet zudem seit vergangenem Jahr den Bachelorstudiengang „Data Science“ an. Für den zweiten Jahrgang liegen bereits 500 internationale Bewerbungen vor, wie Professorin Nadja Ray, Inhaberin des Lehrstuhls für Geomatik und Geomathematik berichtete. Professorin Ray forscht an der Schnittstelle zu Fragen von Nachhaltigkeit und Bodenkunde. Professor Felix Voigtlaender, Inhaber des Lehrstuhls für Reliable Machine Learing, beschäftigt sich mit den mathematischen Hintergründen von Fehlern in Verfahren des Maschinellen Lernens, um diese robuster und zuverlässiger gestalten zu können.

Bei der Feier bestand Gelegenheit zur Besichtigung der zukünftigen Arbeitsräume des MIDS im Ingolstädter Georgianum. Foto: Christian Klenk/upd

Die erste bayerische Landesuniversität, die ab 1472 in der Hohen Schule ihren Sitz hatte, war im Jahr 1800 zunächst nach Landshut und später nach München verlegt worden. Auch die Institutionen im Georgianum – eine Stiftung für mittellose Studenten und ein Priesterseminar – zogen mit der Verlegung der Universität um. Das Georgianum wurde danach unter anderem von einer Brauerei genutzt. In den vergangenen Jahren hat die INKoBau, eine Tochtergesellschaft der Stadt Ingolstadt, das historische Georgianum saniert. In Kürze können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MIDS die ersten Büroräume beziehen, heißt es in einer Pressemitteilung der KU. Die vollständige Fertigstellung des Georgianums, unter anderem mit der historischen Fasshalle, ist für kommendes Jahr geplant. (AZ)