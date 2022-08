In Ingolstadt gibt es zurzeit keine städtischen Bauplätze

Plus Grundstücke für Einfamilienhäuser wird die Stadt immer seltener vergeben. Wer sich auf dem privaten Markt umsieht, muss zum Teil deutlich über 1000 Euro für den Quadratmeter zahlen.

Wer in Ingolstadt ein Haus bauen möchte, der muss tief in die Tasche greifen – wenn er denn überhaupt ein Baugrundstück finden sollte. Auf diversen Immobilienportalen im Internet sind einige Angebote veröffentlicht, kaum eines jedoch unter 1000 Euro pro Quadratmeter. Hoffnungen auf städtische Grundstücke sind momentan auch vergebens. Aktuell gibt es schlichtweg keine Bauplätze seitens der Stadt.