In Ingolstadt leben viele alleinerziehende Ukrainerinnen mit Kind

Seit einem halben Jahr herrscht in der Ukraine Krieg. Das hat auch Auswirkungen auf Ingolstadt. Die Stadt hat eine erste Bilanz gezogen.

Ingolstadt Seit sechs Monaten herrscht in der Ukraine Krieg und viele Menschen mussten aus ihrem Heimatland fliehen. Derzeit leben rund 1260 Personen in Ingolstadt, die einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis gestellt haben. Darüber hinaus wurden rund 520 weitere Personen erfasst, die mittlerweile Ingolstadt schon wieder verlassen haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt.

Zu Beginn waren die meisten Geflüchteten in städtischen Unterkünften untergebracht oder wurden von Familien aufgenommen. Mittlerweile wohnt der überwiegende Teil in privaten Wohnungen – unentgeltlich, zur Untermiete oder in eigenen Mietwohnungen. 237 Personen leben noch in städtischen Unterkünften oder in Notwohnungen. Für neu ankommende Geflüchtete aus der Ukraine gibt es in Ingolstadt eine Notaufnahmeeinrichtung für Kriegsflüchtlinge. Dort sind aktuell 27 Personen untergebracht.

Ukrainerinnen und Ukrainer sind motiviert und qualifiziert

In den ersten Monaten der Flüchtlingsbewegung erhielten hilfsbedürftige Geflüchtete aus der Ukraine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ab Juni erfolgte durch eine Gesetzesänderung die sozialhilferechtliche Gleichstellung mit den in einem Asylverfahren anerkannten Geflüchteten. 773 Personen erhalten Leistungen vom Jobcenter. Diese untergliedern sich in 522 Erwachsene und 251 Kinder. 77 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsbezieher sind Frauen. Davon sind 42 Prozent alleinerziehende Mütter mit Kindern unter 15 Jahren. Der überwiegende Anteil der Kinder ist sechs Jahre und älter (161). Von den 522 erwachsenen Leistungsberechtigten werden 392 Personen als arbeitslos geführt. In den letzten beiden Wochen sind noch weitere Anträge eingegangen, die rund 100 Personen umfassen. Geflüchtete, die die Regelaltersgrenze überschritten haben oder voll erwerbsgemindert sind, erhalten andere Leistungen. Dies sind insgesamt 119 Personen. Bisher haben 267 Personen noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt, um in eines der beiden Grundsicherungssysteme zu wechseln, und erhalten weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

„Die Geflüchteten sind sehr motiviert und bereit sich beruflich und gesellschaftlich zu integrieren“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Ingolstadt. Viele Sorgen ergeben sich durch die unklare Situation im Heimatland. Der Integrationsprozess erfolgt unabhängig von der Bleibeperspektive, da derzeit nicht absehbar ist, wie lange der Krieg noch dauert und wann oder ob eine Rückkehr erfolgen kann. Alle ukrainischen Kriegsgeflüchteten können sich an die Migrationsberatungsstellen hinsichtlich Fragestellungen zum Thema Integration und Berufsanerkennung wenden.

Sprachkenntnisse sind wichtig auf dem Arbeitsmarkt in Ingolstadt

Da die meisten Geflüchteten keine oder keine ausreichenden Deutschkenntnisse vorweisen können, ist der erste Schritt, einen Integrationssprachkurs zu besuchen. Derzeit besuchen 79 Personen einen Integrationssprachkurs. Es sind aktuell nicht genügend Teilnehmerplätze vorhanden, sodass zur Überbrückung alternative Integrationsmaßnahmen, die vom Jobcenter angeboten werden, besucht werden. Daran nehmen 24 Geflüchtete teil. In einem weiteren Schritt wird beim Vorliegen einer Qualifikation ein Anerkennungsprozess angestoßen. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer sind gut qualifiziert und können Berufs- und Studienabschlüsse vorweisen, heißt es seitens der Stadt. Diese sind vorwiegend im Bereich Industrie und Handel, Verwaltung und Soziales zu verorten. In einigen Fällen ist es schon jetzt den Geflüchteten gelungen, eine Beschäftigung aufzunehmen.

Der Schlüssel für eine nachhaltige Integration vor allem auf dem Arbeitsmarkt, ist der Spracherwerb. Es wird jedem Geflüchteten ermöglicht einen Integrationskurs zu besuchen. Ein weiteres Problem ergibt sich laut Stadt Ingolstadt durch die teilweise nicht sichergestellte Kinderbetreuung. Es befinden sich viele alleinerziehende Frauen unter den Geflüchteten. Ukrainische Familien können sich über den Kita-Finder für einen Betreuungsplatz anmelden, doch hier ist die Lage durch den Fachkräftemangel angespannt.

Kinder aus der Ukraine gehen in Ingolstadt zur Schule

Schulpflichtige Kinder der Jahrgangsstufen eins bis vier werden in den Regelklassen beschult und erhalten eine zusätzliche Deutschförderung. Für die Jahrgangsstufen fünf bis neun werden für die Schülerinnen und Schüler, die aktuell aufgrund fehlender Deutschkenntnisse noch nicht am Regelunterricht teilnehmen können, sogenannte Brückenklassen eingerichtet. In diesen Klassen steht vor allem der Aufbau von deutschen Sprachkenntnissen im Vordergrund. Darüber hinaus stehen Mathematik und Englisch verpflichtend auf dem Stundenplan. Ab der Jahrgangsstufe zehn können die Schülerinnen und Schüler den für sie passenden Bildungsweg wählen.

„Alle zuständigen Stellen bemühen sich darum, dass eine Integration in Ingolstadt gelingen kann und arbeiten eng miteinander zusammen“, versichert die Stadt Ingolstadt in der Pressemitteilung. (AZ)