In Ingolstadt werden 433 barrierefreie Wohnungen gebaut

Für diese Wohnungen wurde nun der Grundstein gelegt. Darin sollen rund 1300 Menschen bezahlbaren Wohnraum in Ingolstadt finden. Wann die Fertigstellung geplant ist.

Die Bayern-Heim verzeichnet einen wichtigen Meilenstein für die Quartiersentwicklung an der Stinnesstraße in Ingolstadt. Mit einer feierlichen Grundsteinlegung wurde die nächste Bauphase des Großprojekts – 433 neue, bezahlbare Wohnungen – eingeläutet. Das neue Quartier macht einen bedeutenden Fortschritt in Richtung Fertigstellung. Dies teilte das Unternehmen nun mit.

Ralph Büchele, Geschäftsführer der Bayern-Heim, betont die Bedeutung des Projekts in der aktuellen Marktlandschaft: "In einem herausfordernden Marktumfeld bleibt Bayern-Heim seinem Grundsatz treu, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir sind uns der Komplexität der aktuellen Situation sehr bewusst, doch gerade jetzt ist es unerlässlich, weiterzubauen. Unser Quartier wird jungen Familien, Senioren und einer Vielzahl an Menschen eine neue, erschwingliche Heimat bieten.“

Bezahlbarer Wohnraum in Ingolstadt: Elf neue Gebäude

Der gesamte Komplex, der sich über eine Fläche von 21.250 Quadratmetern erstreckt, wird aus elf Gebäuden bestehen. Zentral in der Anlage befindet sich der Quartiersplatz, der als Treffpunkt und sozialer Raum fungiert. Ein Steg über die Furtwänglerstraße wird eine einfache und sichere Anbindung für Fußgängerinnen und Fußgänger bieten. Des Weiteren unterstreicht die Einrichtung öffentlicher E-Ladestationen das nachhaltige Konzept des Projekts. Die geförderten Wohnungen (EOF) werden Platz für ein bis fünf Personen bieten und durch barrierefreie Gemeinschaftsräume, Gewerbeeinheiten und Praxisräume ergänzt.

In puncto Barrierefreiheit setze Bayern-Heim hohe Standards, heißt es in der Pressemitteilung. Sowohl die Wohnungen als auch die gesamte Anlage sind konsequent barrierefrei gestaltet, um ein inklusives Umfeld zu gewährleisten. Außerdem wird neben einer Kindertagesstätte ein Quartiersmanagement eingerichtet, das die Belange der Bewohnerinnen und Bewohner im Blick behält und auf eine hohe Lebensqualität im Quartier abzielt. Ein Tagescafé wird zudem als sozialer Treffpunkt dienen.

Bayern-Heim übernimmt Planung und Durchführung der Baumaßnahmen

Thomas Rzezacz, stellvertretender Abteilungsleiter Neubau und zuständiger Projektleiter der Bayern-Heim, findet: "Mit diesem Vorhaben schaffen wir nicht nur Wohnraum, wir schaffen ein lebendiges Quartier, das sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Unser Ansatz ist umfassend – wir denken an barrierefreie Wohnungen und Gebäude, an öffentliche Räume und Annehmlichkeiten, die das Zusammenleben fördern."

Die Bayern-Heim übernimmt alle Aspekte der Planung und Durchführung der Baumaßnahmen. Dies beinhaltet den Quartiersplatz, die Kindertagesstätte und die Freiflächen sowie den Fußgängersteg, zudem den Aufbau der sozialen Infrastruktur mit Quartiersmanagement. (AZ)