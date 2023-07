In Ingolstadt wird es künftig zwei verkaufsoffene Sonntage geben

Im Frühjahr sah es so aus, als würden die Geschäfte in Ingolstadt an gar keinem Sonntag mehr öffnen dürfen. Jetzt hat sich das Blatt im Stadtrat mehr als gewendet.

Es ist heuer ein Hin und Her mit den verkaufsoffenen Sonntagen im Ingolstädter Stadtrat. Im März stimmten die Stadträtinnen und Stadträte dagegen, dass der 3. Oktober verkaufsoffen bleibt - und waren danach selbst über das Ergebnis entsetzt. Auch die Ingolstädter Händlerinnen und Händler waren enttäuscht. Im Mai revidierten die Stadträte deshalb ihre Entscheidung und bestimmten für 2023 den 24. September zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Am Dienstag hat sich der Stadtrat nun dafür ausgesprochen, die Geschäfte in der Ingolstädter Innenstadt in Zukunft sogar an zwei Sonntagen zu öffnen.

2024 soll es im Frühjahr und im Herbst einen verkaufsoffenen Sonntag in Ingolstadt geben. Im Fühjahr soll es der Sonntag während des Pfingsvolksfestes sein, der nicht der Pfingssonntag ist. Im Herbst greift man auf den altbewährten 3. Oktober zurück, der immer in die Zeit des Herbstvolksfestes fällt. An diesem Feiertag konnten die Menschen bereits in der Vergangenheit in Ingolstadt einkaufen und viele nahmen dieses Angebot wahr.

Verkaufsoffene Sonntage sollen Ingolstädter Innenstadt beleben

Die Regelung mit den zwei verkaufsoffenen Sonntag pro Jahr soll ab 2024 wieder für sechs Jahre gelten, so wie die bisherige Verordnung mit dem 3. Oktober aus dem Jahr 2017, die im August dieses Jahres ausläuft. Ziel ist es, die Innnestadt zu beleben und den Einzelhandel anzukurbeln.

Die Gegner der verkaufsoffenen Sonntage - vor allem Gewerkschaften und Kirchen - argumentierten im März, dass die Sonn- und Feiertage eine Errungenschaft seien, die man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollte. Der Sonntag sei ein Tag, der der Familie gewidmet werden sollte. Der Einwand, dass der Sonntag früher ein "ruhiger Tag" war, kam auch diesmal im Stadtrat wieder zur Sprache - jedoch ohne Erfolg.

Im Gegenteil: Sogar vier verkaufsoffene Sonntage waren kurzzeitig im Gespräch. Denn in Bayern ist es möglich, dass Kommunen bis zu vier verkaufsoffene Sonn- und Feiertage im Jahr genehmigen - solange sie in Zusammenhang mit einer bestehenden Veranstaltung stehen, beispielsweise einem Markt, einer Messe oder einem Volksfest. Dieser Vorschlag fand im Gremium allerdings keine Mehrheit