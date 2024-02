Indien, Türkei, Spanien: Woher die Ingolstädter kommen

Ein Blick in die Statistik verrät jede Menge über Ingolstadt und seine Bewohner: Wie alt sie werden, woher sie kommen und in welchen Stadtbezirken sie leben.

Wie entwickelt sich die Bevölkerung in Ingolstadt? Der Frage gingen die Experten der städtischen Statistik und Stadtforschung jetzt wieder nach. Basis für die aktuelle Aufstellung sind die Zahlen aus dem Ingolstädter Melderegister zum Ende des vergangenen Jahres. In den Zahlen und Statistiken steckt durchaus die eine oder andere Überraschung.

In Ingolstadt leben aktuell rund 144.000 Einwohner

Zunächst zur Einwohnerentwicklung generell: Die Bevölkerungszahl in Ingolstadt kennt praktisch seit Jahrzehnten nur eine Richtung – nach oben. Nur im Jahr 2020 gab es eine kleine Delle aufgrund von Abwanderungen wegen der Corona-Pandemie. Im Jahr 2023 stieg die Einwohnerzahl um rund 1200 Personen im Vergleich zum Vorjahr, sodass insgesamt aktuell rund 143.590 Menschen in Ingolstadt leben.

Während in den zurückliegenden Jahren deutlich mehr Kinder geboren wurden, als Menschen gestorben sind, war im abgelaufenen Jahr mit den sinkenden Geburtenzahlen (1406 Geburten 2023) und den gestiegenen Sterbefallzahlen (1387 Sterbefälle 2023) der Saldo aus Geborenen und Gestorbenen annähernd Null. Mit 75,6 Jahren (Männer) und 81,6 Jahren (Frauen), insgesamt mit 78,5 Jahren, liegt die Lebenserwartung in Ingolstadt etwas niedriger als in Bayern gesamt.

Im vergangenen Jahr sind viele Inder nach Ingolstadt gezogen

Im Jahr 2023 nahm die Anzahl der Ingolstädter mit indischer Staatsangehörigkeit mit einem Plus von rund 430 Personen am stärksten zu. Danach folgen Afghanistan (ca. +260), dann die Ukraine (+ 255). Zusammen mit den Menschen pakistanischer Herkunft (+130) kamen im letzten Jahr somit über 800 Personen aus Asien nach Ingolstadt.

Aus der Türkei wanderten noch knapp 200 Menschen zu, ansonsten kamen viele Menschen aus Südosteuropa (Balkan) sowie aus Spanien. Über die letzten zehn Jahre betrachtet hingegen wuchs die Zahl der ukrainischen Staatsbürger in Ingolstadt mit über 1800 Personen am stärksten, danach folgten Menschen aus Indien (+1630), aus dem Kosovo (+1430) und aus Rumänien (knapp + 1400).

Lesen Sie dazu auch

Die häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten in Ingolstadt sind türkisch (rund 5000 Personen), gefolgt von rumänisch (ca. 2900), ukrainisch und kosovarisch (je ca. 2000), indisch (knapp 1900), kroatisch (knapp 1800) und griechisch (knapp 1500). Insgesamt leben in Ingolstadt rund 107.900 Deutsche und etwa 35.700 ausländische Mitbürger, das sind knapp 25 Prozent.

In zehn Jahren ist Ingolstadt um 14.000 Einwohner gewachsen

In den vergangenen zehn Jahren wuchs die Stadt um rund 14.000 Einwohner. Dabei nahm alleine im Stadtbezirk Südost die Einwohnerzahl um fast 3700 zu. Das ist mehr als ein Viertel des städtischen Zuwachses. Weitere starke Wachstumspole waren die Stadtbezirke Nordost (über 2100) und Friedrichshofen-Hollerstauden (über 1600) sowie Mitte (rund 1350) und Süd (rund 1150). Im vergangenen Jahr fand rund 85 Prozent des Wachstums in den vier zentralen Stadtbezirken Mitte, Nordwest, Nordost und Südost statt. Nur Mailing und Süd hatten noch etwas Bevölkerungszuwachs. In den übrigen Stadtbezirken blieb die Einwohnerzahl 2023 annähernd konstant. (AZ)