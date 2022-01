Ingolstadt

Anna ist erneuter Namensfavorit in Ingolstadt

In Ingolstadt wurden 2021 so viele Geburten wie nie zuvor beurkundet.

Plus Im vergangenen Jahr kamen in Ingolstadt so viele Kinder wie nie zuvor auf die Welt. Bei den Buben führt Maximilian die Namensliste in Ingolstadt an.

Von Dorothee Pfaffel

Es ist schon fast zu einer Tradition geworden: In der ersten städtischen Pressekonferenz des neuen Jahres stellen das Standesamt und das Hauptamt für Statistik und Stadtentwicklung Ingolstadt interessante Zahlen des vergangenen Jahres vor. Während die beliebtesten Vornamen 2021 nahezu dieselben geblieben sind, gestaltet sich die Anzahl der Eheschließungen, Geburten- und Sterbefälle auffälliger.

