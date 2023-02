Ingolstadt als riesige Kunstgalerie: So weit ist "Landmarks"

Vier wandgroße graffitiähnliche Gemälde zieren das Ingolstädter Stadtbild. Was beim Projekt "Landmarks" passiert ist und wie es weitergeht. "Grande Schmierage" geplant.

Sie sind sechs bis acht Meter breit und acht bis zwölf Meter hoch. Je nachdem, wie groß die Wand des jeweiligen Gebäudes ist, das sie zieren. Die Rede ist von "Landmarks" - Gemälde, die eine ganze Hausfassade bedecken, ähnlich einem riesigen Graffiti, und damit zum Orientierungspunkt und zur Sehenswürdigkeit in einer Stadt werden. In diesem Fall Ingolstadts. Denkt man an ein klassisches Kunstwerk, klingen die genannten Maße eigentlich ganz respektabel. Doch bei Wandbildern seien diese Flächen im internationalen Vergleich eher klein bis mittelgroß, sagt Stefan Moser, Geschäftsführer des Stadtjugendrings (SJR) in Ingolstadt und Projektleiter von "Landmarks". "Die größten Murals (englisch für Wände beziehungsweise Wandbilder, Anm. der Red.) sind mittlerweile an Hochhäusern mit einer Höhe von mehr als 80 Metern zu finden - solche Gebäude gibt's in Ingolstadt gar nicht", meint Moser und lacht. In Ingolstadt sind im vergangenen Jahr im Rahmen des Projekts immerhin vier solcher "Landmarks" entstanden, gemalt von vier verschiedenen Künstlern aus dem In- und Ausland. Und auch 2023 soll es damit weitergehen - bis Ingolstadt irgendwann eine auf die gesamte Stadt verteilte Kunstgalerie unter freiem Himmel ist.

"Landmarks" in Ingolstadt: Die Künstler wenden verschiedenen Techniken an

Das erste großformatige Wandbild gestaltete der französische Künstler Shane. Es trägt den Titel "Blue Vibes" und befindet sich in der Niemeser Straße 1. Danach folgten über den Sommer "Escape from old ideas", gemalt von dem Berliner Akut in der Prinz-Franz-Straße 1, "Wir werden sehen" in der Münchener Straße 74 von dem Spanier Sebas Velasco und schließlich "Landmark" im Äußeren Buxheimer Weg 44 von Rafael Gerlach (SatOne), der in München lebt und außerdem Kurator des Projekts ist. Um sein Werk umzusetzen, habe er zunächst mithilfe eines Projektors eine Vorskizze an die Wand gezeichnet, erzählt Gerlach, der seit 20 Jahren hauptberuflich als Künstler tätig ist und seit 1991 "sprüht". So können später die Proportionen des Motivs leichter eingehalten werden. Etwas mehr als drei Tage habe er für sein Gemälde gebraucht, sagt der Münchner. Es gibt aber auch noch andere Techniken, um "Murals" zu malen. Entweder könne man ein Raster auf die Hauswand aufziehen und so seine Skizze maßstabsgetreu übertragen, erklärt Gerlach. Oder mit einer Hebebühne und einer Teleskopstange mit Pinsel vorne dran arbeiten, die wie eine Verlängerung des eigenen Arms funktioniert, sodass der Künstler oder die Künstlerin beim Malen 1,5 bis zwei Meter Abstand zur Wand halten kann. Auch Fenster, Dachrinnen und Mauervorsprünge können Orientierung bieten, sagt der Kurator. Die Technik hänge unter anderem von den Gegebenheiten vor Ort ab, zum Beispiel wie viel Platz man hat.

Welche Künstler nach Ingolstadt eingeladen werden, entscheidet Gerlach gemeinsam mit Moser und Daniel Lange, dem Künstlerischen Leiter von "Landmarks". "Wir achten darauf, dass es unterschiedliche und qualitativ hochwertige Künstler sind", erklärt der Kurator. Außerdem sollen die Künstler zur Fläche und zur Umgebung passen. 2023 sollen im Sommerhalbjahr wieder drei bis vier neue "Landmarks" in Ingolstadt geschaffen werden. Unter den Künstlern soll diesmal auch eine Frau sein, wünscht sich Moser. Doch das sei schwierig, denn Frauen seien in der Street Art/Mural Art-Szene selten. Flächen gibt es genügend zur Auswahl. Ungefähr 25 hat die GWG zur Verfügung gestellt. Welche am Ende in ein Kunstobjekt verwandelt werden, hängt von bestimmten Sichtachsen ab, erklärt Moser, also: Was ist von wo aus zu sehen? Moser möchte unbedingt eine Wand in der Innenstadt gestalten lassen, doch das erlaube die aktuelle Altstadtsatzung nicht.

Graffiti: Im Juni soll die "Grande Schmierage" wieder in Ingolstadt stattfinden

Die Künstlerinnen und Künstler, die nach Ingolstadt kommen, erhalten eine Aufwandsentschädigung, außerdem werden Material- und Fahrtkosten übernommen sowie Unterkunft und Verpflegung. Vergangenes Jahr konnte das "Landmarks" Projekt insgesamt über 40.000 Euro verfügen, die sich aus Zuschüssen der Stadt, der Sparkasse und aus Spenden zusammengesetzt haben. Für 2023 rechnet Moser mit einer ähnlichen Summe. Eine Ende des Projekts ist erst einmal nicht vorgesehen. Ziel sei es, die Jugendkultur zu fördern, die Kunstform Mural Art vor Ort zu etablieren und visuelle "Landmarks" zu setzen. Im Juni 2023 soll auch wieder die "Grande Schmierage" in Ingolstadt stattfinden. Ein Graffiti-Festival, das alle zwei bis drei Jahre mit zahlreichen Künstlern vom SJR veranstaltet wird und in dessen Rahmen stets die "Hall of Fame" in der Unterführung in Unsernherrn übermalt wurde und wird.